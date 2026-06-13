España afronta este sábado 13 de junio de 2026 con un tiempo generalmente estable, dominado por intervalos de nubes escasas y temperaturas que, aunque ya dejan sensaciones veraniegas en el interior, se modulan con brisas en el litoral. Según los datos municipales publicados por AEMET, en la mayor parte del país la probabilidad de lluvia es nula o muy baja, salvo algunos puntos concretos del noroeste.

En términos generales, la jornada se presenta con cielos mayoritariamente despejados o con poca nubosidad, vientos de componente este y sur en muchas áreas y un descenso nocturno que mantiene las mínimas en rangos confortables para dormir.

Norte peninsular

En el norte, la tónica es de poco nuboso. Bilbao registrará una máxima de 36°C y una mínima de 12°C, con viento SE de 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 0%. Pese a la diferencia térmica entre el día y la noche, el ambiente se mantendrá estable.

En cuanto a otras áreas del noroeste, Coruña, A (otras) presenta intervalos nubosos, con máxima 31°C y mínima 19°C, viento NO 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 10%, es decir, baja, pero no descartable en momentos puntuales.

Centro peninsular

El centro peninsular se mantiene bajo un régimen de poco nuboso. En Madrid, la previsión es de máxima 34°C y mínima 20°C, con viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%, lo que apunta a una jornada seca y de cielos despejados o con nubes muy escasas.

Por su parte, Zaragoza también se sitúa en el mismo patrón: máxima 36°C y mínima 19°C, poco nuboso, viento SE 10 km/h y 0% de probabilidad de precipitación. Las temperaturas diurnas serán elevadas, pero sin señales de lluvia.

Sur peninsular

En el sur, el calor vuelve a destacar con cielo poco nuboso. En Sevilla se esperan 36°C como máxima y 20°C como mínima, con viento SE 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La ausencia de precipitaciones refuerza la sensación de estabilidad meteorológica durante todo el día.

En Ceuta (sur peninsular) se mantiene la línea de tiempo seco: máxima 23°C, mínima 19°C, poco nuboso, viento E 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Aquí, además, las temperaturas son más suaves, con una amplitud térmica menor que en el interior.

Mediterráneo

La zona mediterránea vive una jornada de predominio estable, con poco nuboso. En Barcelona, la previsión indica máxima 30°C y mínima 21°C, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La temperatura nocturna se mantiene relativamente alta, favoreciendo un final de día templado.

En el área de València (otras), también se espera poco nuboso: máxima 30°C, mínima 17°C, viento SE 15 km/h y 0% de probabilidad de lluvia. El conjunto del litoral, por tanto, muestra un comportamiento coherente: cielos despejados y sin señales de chubascos.

Islas Baleares

En las islas Baleares la jornada se presenta con poco nuboso y sin riesgo de lluvia. Palma (islas Baleares) tendrá máxima 32°C y mínima 16°C, con viento E 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La brisa contribuirá a suavizar el ambiente en las horas centrales.

Con estos valores, el día resulta especialmente apto para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la evolución habitual del calor durante la tarde.

Islas Canarias

En Canarias, el patrón es igualmente estable, aunque con viento notable en algunas zonas. En las Palmas de Gran Canaria, Las (otras), se prevé poco nuboso, con máxima 23°C y mínima 19°C, viento N 25 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La combinación de mínimas altas y viento del norte favorece un ambiente agradable, menos “tropical” en sensación.

En ausencia de precipitaciones en los datos aportados, el principal factor a vigilar será el viento, que puede influir en la sensación térmica y en la comodidad al exterior.

Recomendaciones

Si vas a hacer planes al aire libre, prioriza las primeras horas de la mañana y el atardecer en el interior, donde se alcanzan 34–36°C (Madrid, Zaragoza y Bilbao según AEMET).

(Madrid, Zaragoza y Bilbao según AEMET). Aunque la lluvia es prácticamente inexistente ( 0% en la mayoría de capitales), en A Coruña hay un 10% de probabilidad: conviene revisar el cielo si te desplazas por la zona.

en la mayoría de capitales), en hay un de probabilidad: conviene revisar el cielo si te desplazas por la zona. En litoral y Baleares, el viento (SE/S/E) puede marcar la sensación térmica: usa ropa ligera y protege la piel del sol.

Cerramos el sábado 13 de junio de 2026 con una imagen global clara: estabilidad atmosférica, predominio de poco nuboso y escasas opciones de lluvia en la mayor parte de España, tal y como reflejan los datos municipales publicados por AEMET.