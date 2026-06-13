La creadora de contenido intensifica su preparación para el evento del 15 de julio frente a Sammy Rivers mientras recibe críticas en redes sociales por su estricto control de las calorías.

La preparación física para ‘La velada del año 6’ entra en su fase decisiva a tan solo un mes de que los participantes se suban al cuadrilátero el próximo 15 de julio. En este escenario, la influencer madrileña RoRo Bueno ha compartido su evolución corporal tras retomar su exigente rutina de ejercicios de boxeo en Madrid. Una transformación que llega después de haber viajado a China para aprender kung fu junto a los monjes Shaolin con el objetivo de trabajar su fortaleza mental, pero que también ha despertado reacciones divididas en las plataformas digitales, donde se la acusa de fomentar trastornos alimenticios debido al estricto control nutricional que realiza.

Un cambio físico visible enfocado en la competición

RoRo Bueno afronta esta nueva edición del evento con la intención de redimirse de los errores cometidos en su debut, los cuales atribuye a los nervios, y demostrar sus capacidades ante su nueva rival, Sammy Rivers. A diferencia de lo ocurrido el año anterior con Abby, la tiktoker ha señalado que en esta ocasión no existe ningún conflicto personal y que mantienen una competencia sana.

En su último contenido audiovisual, la creadora de contenido documenta parte de su actividad en un centro de boxeo donde coincide con otras figuras vinculadas al evento como Fabiana Sevillano, Marta Díaz o TheGrefg, a quien desafió a realizar el mayor número de flexiones posibles al término de la sesión. Durante la grabación, la influencer aprovechó para mostrar su desarrollo muscular. «Hay que ‘flexear’ un poco para enseñar», comentó mientras exhibía su silueta desde distintas posturas. RoRo Bueno se mostró satisfecha con los resultados obtenidos en un proceso en el que cuenta con el asesoramiento de entrenadores y nutricionistas especializados: «Yo he estado fuerte antes pero nunca se me ha notado, por ejemplo, la espalda tan definida o la sombra del tríceps. Estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido».

Controversia en redes por el control calórico

A pesar de los progresos deportivos, la drástica transformación de la madrileña no ha estado exenta de polémica. Las críticas se centran en su supuesta preocupación excesiva por el recuento calórico de los alimentos, una cuestión que la propia influencer dejó entrever al entregar unos dulces a TheGrefg. Ante el asombro del creador de contenido murciano por su capacidad para deducir la cifra exacta de calorías que contenía la caja, RoRo afirmó: «Yo tengo una calculadora en mi cerebro, pero creo que también se vive más feliz siendo ignorante».

La controversia aumentó tras la publicación de otro vídeo en TikTok donde explicaba que, por lo general, no tiene permitido salir a comer fuera durante esta preparación. Según su testimonio, busca evitar posibles desajustes en la dieta que la obliguen a compensar dicha decisión con sesiones de ejercicio más exigentes.

Estas afirmaciones han provocado la indignación de usuarios y de figuras reconocidas del sector del entrenamiento y la salud, como Joel Martín Ayet. El biólogo y entrenador personal, conocido en redes sociales como ‘Joelus’, reaccionó con firmeza a las declaraciones de la tiktoker para señalar lo que considera una gestión equivocada de la alimentación. «Primer error. Pensar que esto es como la Champion Burger. Tú puedes comer fuera y comer un plato normal y corriente, o alguna guarrada de vez en cuando», argumentó el experto respecto a los métodos restrictivos expuestos por la influencer.