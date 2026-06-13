La artista catalana reinicia sus actuaciones internacionales este jueves en el TD Arena tras suspender por motivos personales los compromisos que tenía programados en las ciudades de Miami y Orlando.

La cantante catalana Rosalía reanuda este jueves su andadura musical en territorio estadounidense en el marco de su gira internacional, denominada ‘Lux Tour’. Tras la obligada suspensión de las convocatorias previas que debían haberse celebrado en el estado de Florida, la intérprete volverá a subirse al escenario con una actuación programada en el TD Arena de la ciudad de Boston (Estados Unidos). Según ha especificado el propio recinto a través de sus canales oficiales en las redes sociales, el espectáculo dará comienzo a las 20:30 horas en horario local, lo que se corresponderá con las 2:30 horas de la madrugada del viernes en el horario peninsular español.

Con esta intervención en Boston, la artista da continuidad al desarrollo de su proyecto musical ‘Lux Tour’ después de haber tenido que cancelar de forma consecutiva los conciertos que estaban previstos para los días 4, 6 y 8 de junio en las localidades de Miami y Orlando. La anulación de este bloque de actuaciones se produjo por razones estrictamente personales de la cantante. Ante la interrupción del calendario oficial de la gira, la empresa promotora de los eventos en la región, Live Nation Florida, difundió un comunicado a través de su perfil en la plataforma Instagram, acompañado por una fotografía promocional de la creadora, en el que manifestaba que la intérprete lamentaba decepcionar a sus seguidores, pero que las circunstancias del momento la habían dejado sin otra opción.

A la espera de que la organización determine y anuncie de forma oficial las nuevas fechas en las que puedan celebrarse los conciertos que se vieron afectados por la suspensión en Florida, la planificación de la gira internacional de Rosalía contempla mantener su actividad de forma inmediata en diversas metrópolis norteamericanas. Tras el compromiso fijado en Boston, la artista tiene agendadas citas en las ciudades de Toronto (Canadá), Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland. Una vez que concluya este periplo de actuaciones por los países de América del Norte, el calendario de la producción establece el salto definitivo hacia el continente latinoamericano, donde la cantante protagonizará un primer concierto de esta nueva fase en Bogotá (Colombia) el próximo 16 de julio.