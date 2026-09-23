MADRID.— El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, tras la expulsión del hemiciclo de la parlamentaria popular Ana Belén Vázquez. La diputada había mostrado un bote de espray para visibilizar la situación de inseguridad que sufren las mujeres de Ceuta, una decisión que el líder de la oposición ha calificado de «disparate», rechazando de plano que dicho recipiente de defensa personal sea considerado un «arma».

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Feijóo ha defendido que el objetivo del gesto era reflejar la realidad cotidiana de las vecinas y menores de la ciudad autónoma, quienes recurren a estos productos de venta libre para protegerse. A juicio del dirigente del PP, la actuación de Armengol ha buscado «inflamar» el pleno parlamentario de forma interesada para eclipsar lo que ha tildado de sesión de control «bochornosa» y «devastadora» para el Gobierno central.

Con este pronunciamiento, la dirección del Partido Popular respalda la actuación de su representante y reafirma que presentará un recurso contra la expulsión decretada por la Presidencia de la Cámara Baja.

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