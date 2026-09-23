MADRID.— El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha arremetido este miércoles contra Vox durante la sesión de control al Gobierno, acusando a la formación que preside Santiago Abascal de «arrodillarse ante los poderosos» mientras centra sus ataques en la infancia vulnerada, en referencia a los menores migrantes no acompañados que entraron en Ceuta a finales de julio.

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En un duro cara a cara con la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, Bolaños ha aseverado que para dicha formación «los menores son sus enemigos». El ministro ha recriminado al grupo de la oposición que rechace votar a favor de las partidas presupuestarias destinadas por el Ejecutivo a la ciudad autónoma para garantizar una acogida digna y adecuada a estos jóvenes.

Asimismo, el titular de Presidencia ha contrapuesto la gestión del Gobierno central frente a la posición de la oposición en el Congreso, señalando que en Ceuta crecen a diario dos factores contradictorios: las inversiones asignadas por el Estado para atajar la crisis y el empeño de los grupos opositores por bloquear cualquier medida. En este sentido, ha instado a Vox a no «poner palos en las ruedas» ni «envenenar la convivencia», criticando sus discursos por denigrar, estigmatizar y pisotear los derechos de los menores.

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