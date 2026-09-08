El partido recurre a la vía judicial ordinaria para acusar al presidente y a miembros del Ejecutivo de seis delitos, entre ellos omisión del deber de socorro y colaboración con el terrorismo.

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Vox ha anunciado la presentación de una querella en los tribunales ordinarios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. La formación de Santiago Abascal toma esta vía judicial tras expirar sin éxito el plazo para recabar los 88 apoyos parlamentarios necesarios en el Congreso para tramitar una investigación al Ejecutivo por el delito de «traición» tras la crisis migratoria vivida en Ceuta.

El coordinador jurídico de la formación, Jorge Buxadé, ha precisado en rueda de prensa que las acciones judiciales dirigen la imputación hacia seis tipos penales que no requieren autorización previa de las Cortes Generales:

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Omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento con abuso de funciones.

Prevaricación administrativa omisiva.

Colaboración con organización terrorista.

Homicidio imprudente y lesiones por imprudencia grave.

Ante la negativa del Partido Popular a respaldar la iniciativa parlamentaria por considerarla «fuegos de artificio», Vox ha optado por la vía penal, endureciendo paralelamente su discurso político. Buxadé ha llegado a definir a Pedro Sánchez como un «agente de Marruecos» y al PSOE como su «red de difusión» dentro del territorio nacional.

Rechazo a los traslados y presión al Gobierno ceutí

En la misma comparecencia ha intervenido el portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, quien ha calificado la coyuntura en la ciudad de «crítica y dramática». Redondo ha cerrado la puerta a la posibilidad de distribuir por la península a los menores extranjeros no acompañados para aliviar la carga asistencial de la ciudad autónoma, en consonancia con la postura fijada por la dirección nacional del partido. «Nos han invadido y queremos que todos los invasores sean expulsados a Marruecos; no hay que abrir otras alternativas», ha aseverado.

Asimismo, la representación ceutí ha arremetido contra el presidente de la ciudad, el popular Juan Jesús Vivas, instándole a romper cualquier entendimiento institucional con el Ejecutivo central y acusándole de haber actuado «en connivencia política durante años con el Gobierno socialista».