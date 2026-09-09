BRUSELAS. El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha subrayado que la frontera de Ceuta constituye «la frontera común de la UE», garantizando que el Ejecutivo comunitario continuará respaldando a España y a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria vivida a finales del pasado mes de julio.

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Durante una ronda de contactos celebrada en Bruselas, Brunner se citó en primer lugar con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y posteriormente con el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. En ambos encuentros, el representante comunitario insistió en la necesidad de que todas las administraciones colaboren estrechamente para garantizar la seguridad del perímetro exterior de la Unión.

Para la Comisión Europea, el objetivo prioritario reside en ejecutar los retornos a Marruecos de todos aquellos migrantes que carezcan de derecho a permanecer en suelo europeo. Con este fin, Bruselas mantiene la provisión de asistencia técnica y fondos destinados a la vigilancia y gestión fronteriza. Asimismo, Brunner apeló a la plena implantación del Pacto sobre Migración y Asilo y a un análisis riguroso de lo sucedido para extraer lecciones que refuercen la capacidad de respuesta y preparación de la UE en el futuro.

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Impulso diplomático para Ceuta y Melilla

La presencia de José Manuel Albares en la capital europea se extenderá con una intensa agenda orientada a fortalecer las relaciones con la Vecindad Meridional. El jefe de la diplomacia española mantendrá reuniones con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, con el foco puesto en la cooperación con Marruecos.

Adicionalmente, Albares abordará con el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, el encaje socioeconómico de las ciudades autónomas, evaluando instrumentos de integración comercial e incluso la incorporación formal de Ceuta y Melilla a la Unión Aduanera.