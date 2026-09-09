MADRID. El Gobierno de España difundirá este miércoles alrededor de cuatro decenas de documentos oficiales sobre la crisis migratoria desencadenada en Ceuta a finales de julio, tras dar luz verde en el Consejo de Ministros a la desclasificación de diversos informes redactados por los servicios de inteligencia.

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Según explicó la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Elma Saiz, la medida abarca la totalidad de la documentación archivada por la administración central entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Entre los textos que se subirán al portal web de La Moncloa destacan tres notas operativas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y registros de enlaces directos entre el CNI, la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y la Unidad Central Especial 3 (UCE-3) de la Guardia Civil.

Saiz defendió la iniciativa bajo el prisma de la «transparencia» y el «derecho a la información», señalando que se ha cumplido el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su última comparecencia ante el Pleno del Congreso. Asimismo, la portavoz rechazó las dudas sembradas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre un eventual recorte del contenido, instando a la oposición a abandonar «teorías conspiranoicas» y a colaborar en la estabilización de la situación en Ceuta.

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