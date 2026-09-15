El monarca elogia la labor de Protección Civil y los servicios públicos en la ciudad autónoma tras la entrada de 80.000 inmigrantes, en un desplazamiento pendiente de coordinar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez

El Rey Felipe VI ha calificado a Ceuta como un «ejemplo de civismo» en el marco de una situación definida por el propio monarca como «de extraordinaria complejidad». Sus declaraciones se han producido durante un acto institucional en la Escuela Nacional de Protección Civil, ubicada en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Se trata de las primeras manifestaciones públicas del jefe del Estado sobre la realidad que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, acontecida el pasado 30 de julio.

Lee tambien: Zarzuela y Moncloa coordinan la histórica visita de Felipe VI a Ceuta tras la reciente crisis migratoria

Durante su intervención, el Rey ha dedicado un reconocimiento el trabajo «ingente» desarrollado por el personal de Protección Civil, así como por el resto de los servidores públicos y voluntarios desplegados en la zona. El monarca ha remarcado que la labor de estos profesionales «genera la admiración de todos los españoles» y ha resaltado la relevancia de que Ceuta se haya convertido en el primer territorio del Estado en alcanzar el 100% de formación en materia de emergencias en sus centros escolares.

En relación con la gestión de los recursos públicos, Don Felipe ha sostenido que «las grandes emergencias pueden ser de toda índole», advirtiendo de que episodios como incendios, terremotos, inundaciones o grandes accidentes suelen trascender las fronteras administrativas y la propia delimitación de competencias. A este respecto, ha enfatizado que estas circunstancias ponen a prueba la flexibilidad, la capacidad de coordinación, la formación de equipos y la integración de las herramientas procedentes de las distintas administraciones públicas.

Lee tambien: Marruecos advierte que una visita del Rey Felipe VI a Ceuta reavivaría la crisis en la frontera

@elespanolcom 👑🗣️ Felipe VI pronuncia su primer discurso sobre Ceuta y la pone como ejemplo de civismo tras la invasión de 80.000 personas: «La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles». «La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles. Como también lo hace el hecho de que Ceuta —una vez más ejemplo de civismo— ha sido el primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios», ha dicho el jefe del Estado. 👉 Así lo ha indicado Felipe VI en el primer discurso que pronuncia tras la entrada de 80.000 personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. #felipevi #rey #ceuta #invasion #españa ♬ sonido original – EL ESPAÑOL 🦁

Coordinación institucional para la visita real a la ciudad autónoma

De forma paralela a estas manifestaciones, la Casa Real se encuentra a la espera de que el Gobierno central señale la fecha definitiva para la visita que los Reyes tienen previsto realizar a Ceuta en las próximas semanas. Existen «varios detalles» pendientes de ultimar en la organización del desplazamiento, entre los que figura la posible presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los monarcas.

El entorno del jefe del Ejecutivo no descarta que Sánchez se sume a la comitiva real. No obstante, las mismas fuentes puntualizan que, en el caso de que el presidente no acompañe a Don Felipe y Doña Letizia, la representación gubernamental recaerá en un «ministro de jornada», figurando toda la logística aún por decidir.

Por su parte, desde el Palacio de la Zarzuela afirman desconocer por el momento las fechas exactas que se barajan para la realización de la visita. Asimismo, desde la Casa del Rey se ha aclarado que la decisión de efectuar este desplazamiento —que constituirá el primer viaje oficial de los Reyes a Ceuta desde el inicio de su reinado— fue adoptada con anterioridad a los acontecimientos migratorios registrados el pasado 30 de julio.

El precedente de una visita del jefe del Estado a la ciudad autónoma se remonta a casi dos décadas atrás, cuando el Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía viajaron a la zona. Aquel desplazamiento desencadenó un incidente diplomático y un periodo de tensión con el Reino de Marruecos, administración que califica de «provocación» la presencia de los monarcas españoles en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.