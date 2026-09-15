El Ministerio de Transportes aparta a Alejandro Geronico tras expresar discrepancias técnicas por la ubicación de la infraestructura de acogida en el muelle de Poniente.

La decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llega después de las objeciones planteadas en el seno de la Autoridad Portuaria de Ceuta respecto a la cesión de parcelas destinadas a dar cobijo a los inmigrantes llegados a la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.

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La postura del abogado del Estado destituido se fundamentó en la exposición verbal de argumentos técnicos que desaconsejaban la ubicación del campamento en el muelle de Poniente. Dichos informes, solicitados previamente por la Secretaría de Estado de Migraciones, catalogaban el enclave como un espacio crítico y expuesto a posibles sabotajes.

Pese a los reparos manifestados de forma verbal, Alejandro Geronico votó a favor de la cesión de los terrenos en la sesión del Consejo de Administración. Sin embargo, el órgano colegiado rechazó la propuesta por una amplia mayoría de 11 votos en contra frente a cuatro a favor. Los únicos respaldos provinieron de los representantes vinculados a la Administración General del Estado, mientras que sindicatos, organizaciones empresariales y el resto de miembros del organismo votaron en sentido contrario. La información sobre la destitución fue adelantada por el diario El Español.

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Declaraciones del Ministerio de Transportes

El ministro Óscar Puente ha defendido públicamente la elección de las instalaciones portuarias para ubicar el asentamiento provisional. Según las manifestaciones del titular de Transportes y Movilidad Sostenible, el objetivo del dispositivo es filiar a las personas para proceder a la expulsión de quienes hayan accedido de manera irregular, señalando la necesidad de gestionar su domiciliación «aunque sea en la litera de la carpa» para dar cumplimiento a los procedimientos legales establecidos.

En el marco de la gestión de la situación migratoria en la ciudad autónoma, Puente se ha referido a las posturas contrarias mantenidas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. En relación con el rechazo al uso de la zona portuaria para el alojamiento temporal, el ministro afirmó que «Ceuta no es California», sino que «es un lugar muy pequeñito», manifestándose en esos términos respecto a las alegaciones formuladas desde la presidencia ceutí y la propia localidad.