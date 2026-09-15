El sindicato mayoritario en la Mesa Sectorial del INGESA anuncia paros y movilizaciones ante la «degradación de la sanidad pública», mientras el Ministerio defiende la eficacia de su plan asistencial.

El sindicato CEMSATSE, la fuerza con mayor representación en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha convocado formalmente una huelga sanitaria en Ceuta para el próximo 24 de septiembre. La organización sindical justifica este paro por la «degradación de la sanidad pública» que padece la ciudad autónoma, una coyuntura estructural que, según denuncian, se ha visto severamente agravada tras la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos registrada durante el pasado mes de julio.

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Desde la representación laboral acusan directamente al departamento gubernamental de mantener una postura inactiva ante el deterioro de los servicios asistenciales. «La persistente impasibilidad del Ministerio de Sanidad no nos deja otra alternativa que la medida de conflicto más extrema», han manifestado desde CEMSATSE para argumentar la convocatoria de la jornada de huelga.

Como antesala a la huelga del 24 de septiembre, el sindicato ha fijado un calendario de actos de protesta y concentraciones que se iniciará de forma inmediata:

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Jueves 17 de septiembre, a las 11:00 horas: concentración frente a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta bajo el lema ‘Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes’.

Viernes 18 de septiembre: protesta organizada en la sede de la Dirección Territorial del INGESA, ubicada en la zona de Otero.

Disparidad de criterios sobre la capacidad operativa del sistema

Frente a las críticas sindicales, el Ministerio de Sanidad, a través del INGESA, sostiene que la atención sanitaria se está prestando con plenas garantías. La administración mantiene activo desde el pasado 31 de julio el Plan de Catástrofes Externas del Hospital Universitario de Ceuta en su nivel 1 (de un total de tres niveles previstos). Según los datos facilitados por el propio Ministerio, las cifras de asistencia a la población migrante se actualizan cada dos días y se sitúan habitualmente en el entorno de las 340 atenciones.

El Ejecutivo defiende «la rápida y eficaz respuesta sanitaria del INGESA» para hacer frente a la coyuntura asistencial en la ciudad autónoma. Desde el Ministerio se detalla que esta cobertura «ha sido posible gracias a la experiencia y los planes previstos para casos de aumento de la demanda asistencial, pero también a que, en estos momentos, el Área Sanitaria de Ceuta dispone de los recursos necesarios para responder a este aumento de la demanda asistencial».

Por el contrario, CEMSATSE rechaza íntegramente la versión oficial del INGESA al considerar que con ella «se pretende negar la situación de emergencia que atraviesa el sistema público de salud en la ciudad autónoma». La representación de los trabajadores contrapone que el sistema sanitario no solo se encuentra al límite, «sino que ha sobrepasado su capacidad operativa debido a los problemas estructurales que el Ministerio no resuelve y a los que se ha sumado el colapso ocasionado por las personas llegadas en julio».

Por todo ello, el colectivo sindical ha arremetido contra la gestión del departamento que encabeza Mónica García, tildando la posición del Ministerio de «irresponsable y alejada de la realidad asistencial», razón por la cual han ratificado la activación de las movilizaciones y el paro general en el sector sanitario ceutí.