El Museo y Circuito Fernando Alonso ha implementado una instalación fotovoltaica que le permite reducir casi un 40% su consumo eléctrico, lo que se traduce en un ahorro de más de 20.000 euros al año.

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Este proyecto, desarrollado por SotySolar, incluye 199 paneles solares con una potencia de 119,4 kW y una producción anual estimada de 122.819 kWh. Gracias a esta iniciativa, el complejo deportivo logra generar parte de la energía que consume y disminuir su dependencia de la red eléctrica.

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Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la instalación ha permitido al Museo y Circuito reducir un 39,5% su consumo eléctrico. La inversión aproximada para este tipo de proyectos es de unos 60.000 euros, con un periodo de amortización cercano a los 3,15 años.

José Carlos Díaz Lacaci, CEO de SotySolar, destacó la importancia del autoconsumo en instalaciones deportivas y de ocio, donde la demanda energética es alta. Esta solución mejora la eficiencia y sostenibilidad de espacios concurridos.

Además del ahorro económico, la instalación fotovoltaica ha evitado la emisión de 72,5 toneladas de CO₂, equivalente a retirar 32 vehículos de gasolina de la circulación o evitar las emisiones de 45 vuelos entre Madrid y Nueva York.