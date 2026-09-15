El entrenador del Real Madrid se dejó ver en el ‘paddock’ del circuito del Madring durante el Gran Premio de España, donde mantuvo un encuentro privado con el piloto asturiano en la zona de Aston Martin.

El Real Madrid acaparó un destacado protagonismo en las horas previas a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado este fin de semana en el circuito del Madring. La presencia de la plantilla blanca generó una gran expectación e inquietud en el paddock poco antes del inicio de la carrera. Entre las personalidades más destacadas acudió el actual entrenador del primer equipo madridista, José Mourinho, quien no quiso perderse la cita automovilística y aprovechó la ocasión para reunirse personalmente con Fernando Alonso.

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El técnico portugués ya había manifestado abiertamente en los días anteriores su firme afición por el Gran Circo, dejando claro su favoritismo hacia el piloto ovetense. Mourinho no dudó en expresar el valor que otorga al rendimiento del deportista español, a pesar de las limitaciones mecánicas a las que se enfrenta en la pista

«No teniendo coche para ganar y prácticamente no teniendo coche para puntos, tengo amistad con Fernando, me gusta mucho su personalidad, es uno de los mejores siempre, incluso si le dan un coche que no es bueno». Lee tambien: Mourinho: «Yo no critico a la afición, pero Vinicius merece todo mi respeto»

pic.twitter.com/At66rXtsbh — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 14, 2026

Un encuentro privado en el motorhome de Aston Martin

En los pasillos e instalaciones internas del trazado, los medios de comunicación se arremolinaron en torno al estratega luso para conocer sus impresiones sobre la carrera y preguntarle qué piloto deseaba que se hiciese con la victoria en el Gran Premio de España. Ante las cuestiones planteadas por los periodistas, el preparador portugués volvió a mostrar su respaldo incondicional al asturiano, a la vez que analizaba con realismo las opciones del monoplaza: «Voy siempre con Fernando, pero es imposible con este coche».

Durante su estancia en el trazado, Mourinho mantuvo una reunión privada con Fernando Alonso en las zonas restringidas de la escudería Aston Martin. A la salida del motorhome del equipo, el entrenador comparó su propio perfil y trayectoria profesional con la figura del piloto español: «Yo, Fernando. Veterano, experiencia, tranquilidad… Pero para ganar necesitas buenos jugadores. Yo puedo ganar porque tengo buenos jugadores, pero Fernando para hacerlo necesita un coche top. Esta temporada…», dejó caer el técnico. La afinidad entre ambos quedó igualmente ratificada en las plataformas digitales este lunes, cuando Alonso compartió una historia en sus redes sociales con una fotografía de la visita acompañada del mensaje: «El mejor».