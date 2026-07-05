Más de 30 años después de su estreno, Friends sigue demostrando que es una de las comedias más queridas de la historia de la televisión. La mítica sitcom creada por Marta Kauffman y David Crane vuelve al catálogo de Netflix en España desde este jueves 2 de julio, permitiendo a los espectadores recuperar sus 10 temporadas y sus 236 episodios.

La serie protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer continúa siendo un fenómeno global capaz de conectar con nuevas generaciones. Da igual cuántos años pasen: las historias de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross siguen funcionando como una de las grandes apuestas seguras del streaming.

Por qué Friends vuelve a Netflix

Durante años, Friends fue abandonando progresivamente el catálogo de Netflix en distintos países. El motivo fue la estrategia de Warner Bros. Discovery, que apostó por reservar una de sus grandes joyas televisivas para su propia plataforma, HBO Max.

Sin embargo, el escenario del streaming ha cambiado. Las políticas de distribución se han flexibilizado y eso ha permitido que Friends vuelva a Netflix en España, aunque ya no como contenido exclusivo de una sola plataforma.

Actualmente, los espectadores españoles pueden encontrar la serie en diferentes ventanas, entre ellas Netflix, HBO Max y canales como Comedy Central.

Las 10 temporadas de Friends, disponibles en Netflix

El gran atractivo del regreso es que Netflix España incorpora la serie principal completa. Esto significa que los usuarios pueden volver a ver desde el primer encuentro en el Central Perk hasta el emotivo final de la décima temporada.

En total, Friends cuenta con:

10 temporadas

236 episodios

Más de una década de emisión original

Uno de los repartos más populares de la historia de la televisión

Este regreso convierte a la sitcom en una opción perfecta tanto para quienes quieren reencontrarse con sus episodios favoritos como para quienes todavía no han descubierto una de las series más influyentes del género.

Los especiales de Friends que no están en Netflix

Aunque la serie principal está disponible de principio a fin, el regreso de Friends a Netflix España llega con una ausencia importante. La plataforma no incluye tres episodios especiales emitidos entre 2001 y 2004, centrados en contenido adicional, momentos detrás de las cámaras y tomas falsas.

Los especiales que no forman parte del catálogo de Netflix son The Stuff You’ve Never Seen, The One with All the Other Ones y The One Before the Last One.

Tampoco está disponible en Netflix el especial Friends: The Reunion, el reencuentro de los protagonistas filmado en 2021. Este contenido se mantiene como exclusivo de HBO Max.

Friends, una sitcom que sigue arrasando en streaming

El regreso de Friends a Netflix confirma la fuerza de una serie que nunca ha dejado de estar presente en la cultura popular. Sus frases, escenas y personajes siguen circulando en redes sociales, memes y conversaciones cotidianas, manteniendo viva una comedia que ya forma parte de varias generaciones.

Según los datos recogidos en el Informe de Participación de Netflix, Friends acumuló 2.220 millones de horas de visualización en todo el mundo entre 2023 y 2025, una cifra equivalente a 244,5 millones de visualizaciones.

Con estos números, no sería extraño que la serie volviera a colocarse entre los contenidos más vistos de la plataforma en España. Porque, aunque cambien las modas y aparezcan nuevas comedias, pocas sitcoms conservan el poder de convocatoria de Friends.

Una oportunidad perfecta para volver al Central Perk

El regreso de Friends a Netflix en España es una buena noticia para los fans de la serie y para quienes buscan una comedia ligera, reconocible y fácil de maratonear. Sus capítulos de poco más de 20 minutos, sus personajes icónicos y su humor cotidiano la convierten en una de las opciones más cómodas para ver este verano.

Tres décadas después de su estreno, Friends sigue funcionando como refugio televisivo. Y ahora, con sus 10 temporadas disponibles en Netflix, el Central Perk vuelve a abrir sus puertas para millones de espectadores.