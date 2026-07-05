Este domingo, 5 de julio de 2026, el tiempo en Ceuta llega marcado por la estabilidad: la AEMET prevé cielo muy nuboso, con temperaturas que oscilan entre 21°C y 26°C. La sensación térmica se mantiene muy similar, con máximas de 26°C y mínimas de 22°C, en una jornada que no apunta a lluvia.

En cuanto al ambiente, la humedad relativa alcanzará valores altos, con un rango entre 80% y 100%. El viento sopla desde el Este (E) a 15 km/h y la probabilidad de precipitación se queda en 0%, mientras el índice UV máximo llega a 10. En definitiva: día de nubes, calor moderado y brisa constante.

Previsión para los próximos días

La tendencia se mantiene en los próximos días. Para el lunes 6 de julio, la AEMET sitúa el termómetro entre 21°C y 26°C y habla de poco nuboso, con viento del E a 15 km/h y precipitación del 0%. Será un día de menos nubes, con un ambiente igualmente templado en el entorno de la época estival.

El martes 7 de julio continúa la línea: máxima de 26°C y mínima de 20°C, con poco nuboso y viento del E bajando hasta 10 km/h. El escenario general sigue sin señales de lluvia. Para el miércoles 8 de julio, la AEMET indica máxima de 26°C y mínima de 19°C, con una situación de nubosidad no especificada en los datos aportados y viento pendiente de completar (aparece sin valor).

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C (sensación máxima: 26°C)

26°C (sensación máxima: 26°C) Temperatura mínima: 21°C (sensación mínima: 22°C)

21°C (sensación mínima: 22°C) Estado del cielo: Muy nuboso

Muy nuboso Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 80% y 100%

entre 80% y 100% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con UV máximo de 10, conviene protegerse del sol (crema, gafas y gorra), incluso con cielo muy nuboso. Aunque no se esperan lluvias (0%), el viento del Este a 15 km/h puede dar sensación más fresca al atardecer; mantén a mano una prenda ligera si vas a estar mucho rato fuera.