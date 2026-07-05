Domingo de esos que apetecen de sofá, mando en mano y plan claro. Esta noche, entre informativos, especiales y estrenos cinematográficos, hay opciones para casi todos los gustos. Te dejamos la parrilla por cadenas, con lo más destacado para que no pierdas el hilo (ni el mejor momento).

La 1

Plan para empezar fuerte

En La 1, la propuesta arranca con reportaje y se va calentando con noticias, deporte y, al final, una película de las que engancha.

20:25 — Aquí la tierra

— 20:55 — Telediario 2

— 21:40 — Teledeporte 2

— 21:45 — 1/8 de Final: Brasil – Noruega ⭐

— ⭐ 00:00 — Wonder Woman 1984 ⭐

Imprescindibles: el partido de las 21:45 (1/8 de final Brasil-Noruega), el cierre con Wonder Woman 1984 a 00:00 y el repaso informativo con el Telediario 2 de 20:55.

La 2

La opción más “programática” del día

Si te gusta una noche con enfoque y variedad, La 2 va directa a la curiosidad: sombras, historias y hasta un salto a la isla.

20:40 — El siglo de las sombras

— 21:30 — La Calaf, intermediaria de guardia ⭐

— ⭐ 22:30 — Me meto en un jardín ⭐

— ⭐ 23:20 — Me meto en un jardín

— 00:30 — La isla ⭐

Imprescindibles: La Calaf, intermediaria de guardia (21:30), el doble paso por Me meto en un jardín (22:30 y 23:20) y La isla a 00:30.

Antena 3

Noticias, deporte y tensión de ficción

Antena 3 combina titulares, clima, deporte y una trama que promete dar conversación.

21:00 — A3 Noticias Fin de Semana

— 21:45 — Deportes 2

— 21:55 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— 22:10 — Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin ⭐

— ⭐ 00:20 — Una nueva vida ⭐

Imprescindibles: arranca con A3 Noticias Fin de Semana (21:00), mira el bloque de ficción con Ferit… a 22:10 y remata con Una nueva vida a 00:20.

Cuatro

Cuarto Milenio para quedarte hasta tarde

Si te apetece misterio y ración doble, Cuatro te lo pone fácil: el programa se repite varias veces y hay margen para engancharse.

20:00 — Noticias Cuatro 2

— 20:50 — El desmarque Cuatro

— 21:05 — El tiempo

— 21:15 — Cuarto Milenio ⭐

— ⭐ 21:45 — Cuarto Milenio ⭐

— ⭐ 00:10 — Cuarto milenio ⭐

Imprescindibles: Cuarto Milenio a 21:15 (y su continuidad a 21:45), más el último tirón de 00:10.

Telecinco

Informativos y cine con estrella

Telecinco combina el repaso informativo con debate y termina con cine de alto voltaje: La Casa Gucci.

21:00 — Informativos Telecinco

— 21:30 — El desmarque Telecinco

— 21:40 — El tiempo

— 22:00 — Adam Driver y Lady Gaga protagonizan «La Casa Gucci» ⭐

Imprescindibles: la base informativa de 21:00 y, sobre todo, la película a 22:00 con Adam Driver y Lady Gaga.

laSexta

Misterio y capítulos para no levantarte

laSexta arranca con noticias y mete el turbo con un bloque de Anatomía de… que se alarga bien entrada la madrugada.

20:00 — laSexta Noticias Fin de Semana

— 20:50 — laSexta Meteo

— 21:10 — laSexta Deportes

— 21:35 — Anatomía de… ⭐

— ⭐ 22:45 — Anatomía de…

— 23:55 — Anatomía de…

— 01:00 — Anatomía de… ⭐

Imprescindibles: el arranque de Anatomía de… a 21:35 y el “último tramo” de 01:00, perfecto para seguir cuando ya todo baja el ritmo.

¿Con cuál te quedas? Si quieres deporte y emoción, mira Brasil – Noruega. Si prefieres misterio, tienes Cuarto Milenio y Anatomía de… como comodín. Y si el plan es cine, La Casa Gucci y Wonder Woman 1984 son apuestas seguras.