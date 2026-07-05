Después del impactante final de Spider-Man: No Way Home, el regreso de Peter Parker al Universo Marvel era una de las noticias más esperadas por los fans. Ahora, Spider-Man: Brand New Day vuelve a situarse en el centro de la conversación gracias a una filtración sobre su posible duración.

Según la información compartida por varios medios especializados, la nueva película protagonizada por Tom Holland tendría una duración aproximada de 144 minutos, es decir, 2 horas y 24 minutos. Marvel todavía no ha confirmado oficialmente este dato, pero, de ser cierto, la película se colocaría entre las entregas más largas de toda la saga cinematográfica de Spider-Man.

¿Será la película más larga de Spider-Man?

Aunque la supuesta duración de Spider-Man: Brand New Day es considerable, no superaría por poco a Spider-Man: No Way Home, que continúa siendo la película más extensa del Spider-Man de Tom Holland con 148 minutos.

El ranking de las películas del héroe arácnido interpretado por Holland quedaría así:

Spider-Man: No Way Home — 148 minutos

Spider-Man: Brand New Day — 144 minutos, según la filtración

Spider-Man: Homecoming — 133 minutos

Spider-Man: Lejos de casa — 129 minutos

Con estos datos, Brand New Day no sería la película más larga del personaje, pero sí competiría muy de cerca por los primeros puestos.

La saga de Spider-Man y sus películas más extensas

Si se compara con las etapas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, la nueva entrega también destacaría por su metraje. Hasta ahora, una de las películas más largas del personaje ha sido The Amazing Spider-Man 2, con 142 minutos, seguida de cerca por Spider-Man 3, que alcanzó los 139 minutos.

Esto significa que, si la filtración se confirma, Spider-Man: Brand New Day superaría a varias entregas clásicas del personaje y reforzaría la tendencia de los grandes blockbusters actuales: historias más largas, más personajes y tramas conectadas con el universo cinematográfico de Marvel.

Un reparto lleno de nombres conocidos

El regreso de Tom Holland como Spider-Man no llegará solo. La película también contará con rostros habituales de la franquicia como Zendaya y Jacob Batalon, además de nuevas incorporaciones muy llamativas.

Entre los nombres más esperados están Jon Bernthal como Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk y Sadie Sink, cuyo papel todavía no ha sido revelado oficialmente. Además, también se espera la presencia de Michael Mando y Marvin Jones III como Escorpión y Lápida, dos villanos con gran potencial dentro del universo de Peter Parker.

Fecha de estreno de Spider-Man: Brand New Day

Por ahora, Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno en España el 29 de julio. La película estará dirigida por Destin Daniel Cretton, quien toma el relevo de Jon Watts tras la anterior trilogía protagonizada por Tom Holland.

A falta de confirmación oficial por parte de Marvel, la posible duración de Spider-Man: Brand New Day ya ha servido para aumentar la expectación. Y todo apunta a que el regreso de Peter Parker será una de las grandes citas cinematográficas para los fans del cine de superhéroes.