Este domingo, 5 de julio de 2026, el precio de los carburantes en Ceuta marca diferencias claras según el tipo de combustible y la estación. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, con 10 gasolineras analizadas, la Gasolina 95 se movió en un rango de 1.359€ a 1.379€, con un promedio de 1.374€/l. Para quienes repostan a diario, esta foto del mercado ayuda a ahorrar unos céntimos por litro si se elige bien el surtidor.

En Gasolina 98, el promedio fue de 1.411€/l, mientras que en Diésel (Gasóleo A) el promedio se situó en 1.393€/l, con mínimos de 1.378€ y máximos de 1.398€. A continuación, reunimos las opciones más baratas y también las que resultaron más caras en el análisis publicado.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n) : 1.359€

: 1.359€ ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n) : 1.359€

: 1.359€ SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n) : 1.378€

: 1.378€ SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8) : 1.378€

: 1.378€ SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.378€

Gasolina 98

SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n) : 1.408€

: 1.408€ SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8) : 1.408€

: 1.408€ SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6) : 1.408€

: 1.408€ DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10) : 1.408€

: 1.408€ DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.408€

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n) : 1.378€

: 1.378€ ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n) : 1.378€

: 1.378€ SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n) : 1.397€

: 1.397€ SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8) : 1.397€

: 1.397€ SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.397€

Las más caras

Si tu objetivo es evitar pagar de más, el análisis también deja pistas sobre dónde se concentra el precio más elevado. En Gasolina 95, las estaciones más caras fueron:

CEPSA (Avenida González Tablas, s/n) : 1.379€

: 1.379€ CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n) : 1.379€

: 1.379€ MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.379€

La diferencia entre el mínimo y el máximo en Gasolina 95 es de 0,020€ por litro (entre 1.359€ y 1.379€). No parece mucho, pero en cada repostaje ese ajuste puede notarse en el total.

Consejos

Compara antes de repostar: incluso con pocos céntimos de diferencia, el ahorro se acumula si repostas con frecuencia.

incluso con pocos céntimos de diferencia, el ahorro se acumula si repostas con frecuencia. Prioriza tu combustible habitual: busca primero el precio de 95 , 98 o diésel según tu vehículo; no tiene sentido optimizar un tipo si cargas otro.

busca primero el precio de , o según tu vehículo; no tiene sentido optimizar un tipo si cargas otro. Calcula el impacto real: para una compra de 40 litros, una diferencia de 0,020€/l equivale a 0,80€ en el depósito.

para una compra de 40 litros, una diferencia de 0,020€/l equivale a en el depósito. Ten en cuenta la disponibilidad y horarios: el “más barato” no siempre es el más práctico; ajusta tu ruta.

Recuerda: los datos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica y corresponden al domingo, 5 de julio de 2026 en las estaciones analizadas en Ceuta.