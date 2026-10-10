Elisenda Alamany, secretaria general de ERC, ha anunciado que Gabriel Rufián será el cabeza de lista del partido en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con esta decisión, se cierra el debate interno sobre quién lideraría la formación independentista en el Congreso de los Diputados.

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En una entrevista, Alamany explicó que ERC está preparada para los comicios y criticó que el adelanto electoral se produce tras «tres años en los que Junts haya bloqueado cualquier avance para los catalanes». Además, lamentó que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no haya mostrado preocupación por la pérdida de 4.700 millones para la financiación de Cataluña debido a la convocatoria electoral, ni por la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el traspaso de Rodalies.

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El retorno de Puigdemont y la calidad política

Alamany también se refirió al posible retorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su amnistía. Según ella, la habilitación de líderes políticos como Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente de ERC, permitirá recuperar calidad en la política catalana y dejar atrás el bloqueo actual.

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La secretaria general de ERC vinculó la campaña para las elecciones generales con las municipales previstas para mayo, en las que será candidata al Ayuntamiento de Barcelona. Criticó que las campañas electorales se planteen en solo 15 días, argumentando que durante cuatro años se intenta convencer a la ciudadanía de que son quienes están más cerca de sus problemas.

Rufián y las alianzas políticas

Gabriel Rufián había considerado la posibilidad de unirse a las listas de Podemos junto a Irene Montero, ex ministra de Igualdad. Ambos participaron en un acto conjunto en Barcelona el 9 de abril, junto al ex dirigente de los Comunes Xavier Domènech, bajo el lema «Què s’ha de fer?» (¿Qué hay que hacer?). En dicho evento, se discutió la creación de una plataforma electoral «plural» que incluyera a otras formaciones de extrema izquierda para las elecciones generales.

Recientemente, Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona y posible candidata de la extrema izquierda, sugirió que Rufián se uniera a sus listas, ofreciéndose a ayudarle a ejercer un liderazgo para unificar la izquierda a nivel estatal. Sin embargo, Oriol Junqueras, líder de ERC, expresó públicamente su apoyo a Rufián como cabeza de cartel en el Congreso, aunque también promovió a Jordi Albert, portavoz adjunto de ERC en el Parlament, como posible alternativa. Finalmente, el partido ha decidido que Rufián continúe liderando la lista.