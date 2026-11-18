BARCELONA — El cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC) al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha retado este martes a la formación de Junts per Catalunya —y a su candidata, Míriam Nogueras— a firmar un compromiso por escrito para garantizar que no votarán junto a Partido Popular y Vox en la Cámara Baja.

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Este cruce de declaraciones se produce en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después de que desde las filas de Junts se exigiera a los diferentes cabezas de lista catalanes un documento firmado en el que se comprometan a hablar siempre en catalán en el hemiciclo ante la «amenaza» de la derecha y la ultraderecha de prohibir su uso.

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El debate lingüístico frente a la actividad parlamentaria

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Durante una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE, Rufián ha respondido a esta propuesta asegurando que, aunque le parece bien que se utilice el catalán de forma continuada en el Congreso, considera prioritario poner el foco en las consecuencias legislativas de los partidos.

«Está muy bien que Nogueras use siempre el catalán en el Congreso, pero me gustaría mucho más que firmase un papel comprometiéndose a no votar con el PP y Vox en contra de la clase trabajadora catalana», ha señalado el candidato republicano.

Asimismo, Rufián ha enmarcado la exigencia de Junts dentro de una estrategia destinada a desviar la atención de las votaciones parlamentarias, acusando a la formación posconvergente de utilizar este tipo de debates para encubrir coincidencias puntuales con los bloques conservadores en iniciativas de calado social y económico.