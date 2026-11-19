Barcelona / Madrid, 19 de noviembre de 2026. — El empuje de Gabriel Rufián como cabeza de cartel de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre está dando nuevo impulso a la formación que lidera Oriol Junqueras, que afronta estos comicios como un primer escalón de cara al calendario electoral catalán y con la vista puesta en regresar a la Generalitat en 2028.

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De acuerdo con la información difundida por la agencia EFE, los republicanos confían en que el tirón de su candidato y el reconocimiento ciudadano a su papel negociador con el Gobierno permitan sostener su espacio frente a la polarización de la campaña.

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Claves del momento de ERC en la campaña del 29N

Primer paso hacia un ciclo largo: Para la dirección de ERC, encabezada por un Oriol Junqueras ya amnistiado y habilitado para concurrir a las urnas, el 29N marca el arranque de un nuevo ciclo electoral que continuará con las municipales de 2027 y culminará con las elecciones catalanas previstas para 2028 , donde el partido sitúa su objetivo de volver a gobernar la Generalitat.

Para la dirección de ERC, encabezada por un ya amnistiado y habilitado para concurrir a las urnas, el marca el arranque de un nuevo ciclo electoral que continuará con las municipales de 2027 y culminará con las elecciones catalanas previstas para , donde el partido sitúa su objetivo de volver a gobernar la Generalitat. Pacto con Podemos: Tras las tensiones internas entre la cúpula republicana y Rufián en torno a su apuesta por articular un frente de izquierdas, ERC cerró finalmente un acuerdo con Podemos . En virtud de este pacto, los morados no concurren en Cataluña, ERC suma integrantes a sus candidaturas —entre ellos, la número seis por Barcelona— y Rufián comparte actos de campaña con la candidata de Podemos, Irene Montero .

Tras las tensiones internas entre la cúpula republicana y Rufián en torno a su apuesta por articular un frente de izquierdas, ERC cerró finalmente un acuerdo con . En virtud de este pacto, los morados no concurren en Cataluña, ERC suma integrantes a sus candidaturas —entre ellos, la número seis por Barcelona— y Rufián comparte actos de campaña con la candidata de Podemos, . Expectativas de escaños: ERC parte de los siete diputados que ostenta actualmente en el Congreso y cuenta con estimaciones favorables en el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que le atribuye entre 10 y 11 escaños.

Estrategia y mensajes en el tramo decisivo

Defensa de la negociación y la izquierda: El partido busca rentabilizar su perfil de interlocutor y negociador con el Ejecutivo central para frenar la pérdida de apoyos en un escenario marcado por el choque entre bloques.

El partido busca rentabilizar su perfil de interlocutor y negociador con el Ejecutivo central para frenar la pérdida de apoyos en un escenario marcado por el choque entre bloques. Cruce con Junts y el escenario estatal: En paralelo a su despliegue en campaña, Rufián ha planteado debates sobre el papel de las fuerzas catalanas en Madrid, abogando por un «gobierno de concentración» en Cataluña si PP y Vox alcanzan La Moncloa y emplazando a Junts a comprometerse a no votar junto a la derecha y la ultraderecha en contra de los intereses de la clase trabajadora catalana.