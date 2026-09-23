Google Maps ha generado interés al marcar la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos con una línea gris discontinua, un formato que la compañía utiliza para las denominadas ‘fronteras discutidas’. Este tipo de representación se emplea cuando «los lugares implicados no están de acuerdo en la definición de la frontera», según explica la página de ayuda de Google Maps.

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La compañía ha aclarado que no toma partido en debates geopolíticos y que su objetivo es representar de manera objetiva los territorios en disputa. Para ello, consulta información de autoridades cartográficas internacionales, incluyendo Naciones Unidas, aunque no detalla las fuentes específicas que utiliza para decidir los tipos de frontera.

La representación de las fronteras de Ceuta y Melilla como discutidas no es nueva. Ya en 2020, un usuario lo mencionó en el foro de Google Maps, y desde entonces ha sido objeto de informes por parte de varios medios. Incluso el Observatorio de Ceuta y Melilla ha cuestionado la forma en que la plataforma representa estos límites.

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La Constitución española considera que Ceuta y Melilla son parte del territorio nacional, integradas en el Estado, y España ejerce soberanía sobre ellas desde hace siglos. Sin embargo, Marruecos ha mantenido una reclamación sobre ambas ciudades desde su independencia en 1956, llegando a solicitar en 1975 a Naciones Unidas que fueran consideradas territorios pendientes de descolonización, una petición que no prosperó.

Actualmente, Naciones Unidas no incluye a Ceuta y Melilla en su lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización, lo que refuerza la posición de España sobre la soberanía de estas ciudades autónomas.