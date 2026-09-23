El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha hecho una clara manifestación de rechazo ante cualquier forma de violencia que pueda acontecer.

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Durante su intervención, Ramírez subrayó la importancia de condenar tales actos, independientemente de su procedencia, reiterando así la postura del Gobierno local.

Este pronunciamiento se enmarca en la política del Ejecutivo de Ceuta al abordar temas relacionados con la seguridad y la convivencia en la ciudad.

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