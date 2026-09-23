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El consejero de Urbanismo y Transportes, Rafael Martínez Peñalver, realizará una entrevista en directo este martes donde abordará la complicada situación que atraviesa Ceuta tras 55 días de crisis.

Esta intervención tiene como objetivo analizar la realidad actual de la ciudad y ofrecer información relevante a sus habitantes en estos tiempos difíciles.

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Los ciudadanos de Ceuta podrán seguir la entrevista a través de Telemadrid, donde se espera que Martínez Peñalver comparta actualizaciones y reflexiones sobre los eventos recientes.