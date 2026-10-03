Con el otoño y la reducción de la ventilación en las viviendas de Ceuta se intensifican los olores domésticos procedentes de la cocina, la ropa guardada y las estufas.

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Velas y difusores pueden mejorar el ambiente, pero su efecto y riesgo dependen del producto y del uso. Siga las indicaciones del fabricante, combine su empleo con ventilación y tenga especial cuidado en hogares con niños, personas mayores o con sensibilidad respiratoria.

Velas aromáticas: qué mirar antes de comprar

Revise siempre la etiqueta para conocer recomendaciones de ubicación, tiempo de uso y precauciones del fabricante.

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Fíjese además en la calidad de la mecha y en el comportamiento de la combustión: una llama estable reduce hollín y emisiones bruscas de olor. Evite velas que humeén en exceso o dejen residuos visibles sobre el envase.

Ubicación: coloque la vela en una superficie estable y resistente al calor, lejos de cortinas, papeles o tejidos.

coloque la vela en una superficie estable y resistente al calor, lejos de cortinas, papeles o tejidos. Ventilación: no mantenga la estancia cerrada durante largos periodos si usa velas para aromatizar; airee regularmente.

no mantenga la estancia cerrada durante largos periodos si usa velas para aromatizar; airee regularmente. Tiempo de uso: respete las recomendaciones del fabricante y no deje la vela encendida sin supervisión.

Difusores: cómo elegir sin complicarte

Los difusores (de varillas, eléctricos o con recambios) liberan aroma de forma continua, por lo que la concentración puede acumularse en espacios pequeños.

Al elegir, considere el tamaño de la habitación y el control de intensidad. En salones amplios una intensidad moderada suele ser suficiente; en dormitorios conviene preferir opciones con regulador o menor potencia para no alterar el descanso.

Salón o zona grande: intensidad moderada y ventilación habitual.

intensidad moderada y ventilación habitual. Dormitorios: opciones de menor intensidad y con control.

opciones de menor intensidad y con control. Hogares con sensibilidad: limitar el uso o elegir liberación suave.

Ventilar no es opcional: por qué importa en Ceuta

La ventilación reduce la concentración de compuestos liberados por velas y difusores y minimiza molestias respiratorias.

Abrir ventanas algunos minutos varias veces al día es suficiente en la mayoría de casos. En viviendas cerradas, especialmente después de cocinar o usar estufas, ventile antes de encender productos aromáticos para evitar que los olores se acumulen.

Buenas prácticas para un uso seguro

No deje velas encendidas sin vigilancia y mantenga a niños y mascotas alejados.

y mantenga a niños y mascotas alejados. Evite materiales cercanos que puedan calentarse o incendiarse: cortinas, papeles, ropa de cama o decoraciones.

que puedan calentarse o incendiarse: cortinas, papeles, ropa de cama o decoraciones. Coloque los difusores fuera del paso para evitar golpes o derrames.

para evitar golpes o derrames. Si aparece irritación (lagrimeo, tos, dolor de cabeza o picor), detenga el producto y ventile el espacio.

(lagrimeo, tos, dolor de cabeza o picor), detenga el producto y ventile el espacio. Respete el etiquetado: ahí el fabricante detalla precauciones y condiciones de uso.

Alternativas cuando buscas olor sin tanto riesgo

Antes de añadir fragancias, aborde la fuente del olor: lave textiles, limpie extractores y superficies donde se concentra el olor de cocina.

Otras opciones son ambientadores no basados en combustión y mantener filtros de campana y de aire en buen estado; en muchos casos eliminar la causa del mal olor reduce la necesidad de recurrir a productos aromáticos.

Resumen

Elija velas y difusores según el tamaño del espacio y las indicaciones del fabricante. Combine su uso con ventilación periódica, no los deje desatendidos y reduzca la intensidad si aparecen molestias para proteger la comodidad y la salud en los hogares ceutíes.

Fuente

Consejos generales basados en las recomendaciones de uso y precauciones indicadas por los fabricantes en el etiquetado de velas aromáticas y difusores de aroma.

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