El uso de velas e incienso en interiores, combinado con más tiempo en casa durante el otoño, aumenta el riesgo de incidentes si se colocan junto a cortinas, papeles o manteles.

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La seguridad doméstica depende de pequeñas decisiones: la ubicación del fuego, la ventilación y la supervisión. En Ceuta, con viviendas que a menudo usan balcones como espacio extra y con estancias que pueden ventilarse de forma irregular, conviene ajustar hábitos para reducir riesgos.

Velas e incienso: distancia y ventilación

Coloca velas y quemadores lejos de cortinas, papel, manteles y otros materiales combustibles. Evita sitios donde haya corrientes que puedan mover la llama o el recipiente.

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Renovar el aire con regularidad ayuda a evitar la acumulación de humo y olores. En estancias con ventilación limitada, una apertura puntual de ventanas favorece la dispersión de partículas.

No improvises: dónde y cuándo mantener el control

No dejes fuego sin supervisión. Usa una superficie estable y resistente al calor; los recipientes pequeños o inestables no son adecuados en hogares con niños o mascotas.

Si la llama es irregular, el humo aumenta de forma inesperada o el olor se intensifica en poco tiempo, apaga y ventila; es preferible interrumpir el uso antes que asumir el riesgo.

Ojo con la cocina: extractor, humo y acumulación

El humo de la cocina puede mezclarse con el de velas o incienso y dificultar identificar el origen de un olor fuerte. Si el extractor está en marcha, evita encender elementos decorativos con llama en la misma zona de cocinado.

Señales para apagar y revisar

Atención a estas señales:

Llama inestable o que se apaga y vuelve a prenderse con facilidad.

o que se apaga y vuelve a prenderse con facilidad. Humo excesivo que no se corresponde con el uso habitual.

que no se corresponde con el uso habitual. Olor persistente que se intensifica rápidamente.

que se intensifica rápidamente. Proximidad a materiales que podrían calentarse o prender.

Ante cualquiera de ellas, apaga, ventila y comprueba el estado del producto antes de volver a usarlo.

Consejos específicos para hogares ceutíes

En pisos y viviendas de Ceuta, donde los balcones suelen funcionar como ampliación del hogar y la distribución puede limitar la renovación del aire, prioriza colocaciones estables y zonas con circulación de aire.

Evita ubicar velas e incienso en pasos habituales o cerca de ventanas que generen ráfagas. Refuerza la ventilación de estancias que tienden a acumular humo u olores.

Fuente

Recomendaciones generales de uso responsable de velas, incienso y ventilación en el hogar. Para pautas concretas, consulte las indicaciones del fabricante del producto y las normas de su comunidad de vecinos o del edificio.

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