El uso de velas e incienso en interiores, combinado con más tiempo en casa durante el otoño, aumenta el riesgo de incidentes si se colocan junto a cortinas, papeles o manteles.
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La seguridad doméstica depende de pequeñas decisiones: la ubicación del fuego, la ventilación y la supervisión. En Ceuta, con viviendas que a menudo usan balcones como espacio extra y con estancias que pueden ventilarse de forma irregular, conviene ajustar hábitos para reducir riesgos.
Velas e incienso: distancia y ventilación
Coloca velas y quemadores lejos de cortinas, papel, manteles y otros materiales combustibles. Evita sitios donde haya corrientes que puedan mover la llama o el recipiente.
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Renovar el aire con regularidad ayuda a evitar la acumulación de humo y olores. En estancias con ventilación limitada, una apertura puntual de ventanas favorece la dispersión de partículas.
No improvises: dónde y cuándo mantener el control
No dejes fuego sin supervisión. Usa una superficie estable y resistente al calor; los recipientes pequeños o inestables no son adecuados en hogares con niños o mascotas.
Si la llama es irregular, el humo aumenta de forma inesperada o el olor se intensifica en poco tiempo, apaga y ventila; es preferible interrumpir el uso antes que asumir el riesgo.
Ojo con la cocina: extractor, humo y acumulación
El humo de la cocina puede mezclarse con el de velas o incienso y dificultar identificar el origen de un olor fuerte. Si el extractor está en marcha, evita encender elementos decorativos con llama en la misma zona de cocinado.
Señales para apagar y revisar
Atención a estas señales:
- Llama inestable o que se apaga y vuelve a prenderse con facilidad.
- Humo excesivo que no se corresponde con el uso habitual.
- Olor persistente que se intensifica rápidamente.
- Proximidad a materiales que podrían calentarse o prender.
Ante cualquiera de ellas, apaga, ventila y comprueba el estado del producto antes de volver a usarlo.
Consejos específicos para hogares ceutíes
En pisos y viviendas de Ceuta, donde los balcones suelen funcionar como ampliación del hogar y la distribución puede limitar la renovación del aire, prioriza colocaciones estables y zonas con circulación de aire.
Evita ubicar velas e incienso en pasos habituales o cerca de ventanas que generen ráfagas. Refuerza la ventilación de estancias que tienden a acumular humo u olores.
Fuente
Recomendaciones generales de uso responsable de velas, incienso y ventilación en el hogar. Para pautas concretas, consulte las indicaciones del fabricante del producto y las normas de su comunidad de vecinos o del edificio.