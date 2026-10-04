Una vela encendida puede prender una cortina en cuestión de segundos; en Ceuta, donde muchas viviendas usan velas, difusores e incienso para crear ambiente en meses más frescos, conviene tomar precauciones para evitar incendios y problemas respiratorios.

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Las siguientes pautas se aplican a pisos con ventilación variable, corrientes por ventanas abiertas y hogares con niños o mascotas.

Velas: lo básico para evitar incidentes

Coloca las velas sobre superficies estables y no combustibles, lejos de cortinas, ropa de cama, mantas y papeles. Evita situarlas en muebles con recovecos donde la llama pueda acercarse sin que se note.

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Usa portavelas firmes que sujete la vela. No dejes velas encendidas si sales de la estancia, aunque sea por un momento. Apaga las velas con herramientas apropiadas (apagavelas o cubriendo la llama) para reducir el riesgo de salpicaduras de cera caliente.

Incienso y perfumes de ambiente: atención al aire interior

El incienso y algunos ambientadores liberan partículas y compuestos volátiles que pueden irritar las vías respiratorias.

Úsalos de forma puntual y en espacios ventilables. Si en la vivienda hay personas con asma, alergias o sensibilidad respiratoria, conviene evitar estos productos o elegir alternativas de baja emisión.

En edificios o estancias poco ventiladas, ventila antes y después del uso y evita acumular varios productos aromáticos a la vez.

Otros focos decorativos: cómo reducir riesgos

Revisa que las lámparas decorativas y antorchas pequeñas tengan cables en buen estado y no queden tensos ni en zonas de paso. Mantén los dispositivos lejos de fuentes de calor y materiales combustibles.

Respeta las instrucciones del fabricante para difusores: recambios, tiempos de funcionamiento y líquidos recomendados. No improvises mezclas ni uses líquidos no indicados para el aparato.

Checklist rápido antes de encender

Ubicación: lejos de telas, papeles y materiales que puedan prender.

lejos de telas, papeles y materiales que puedan prender. Estabilidad: vela o soporte firme, sin riesgo de vuelco.

vela o soporte firme, sin riesgo de vuelco. Ventilación: planifica la ventilación si usas incienso u otros aromas.

planifica la ventilación si usas incienso u otros aromas. Presencia: no dejar encendido sin vigilancia.

no dejar encendido sin vigilancia. Accesibilidad: fuera del alcance de niños y animales.

fuera del alcance de niños y animales. Apagado: ten previsto cómo apagar antes de cambiar de estancia.

Qué hacer si ocurre un problema

Si una llama se aviva de forma inesperada, mantén la calma y prioriza la seguridad de las personas: retira a quien pueda estar en peligro y, si es posible y seguro, elimina la fuente de combustible.

Ante un conato de incendio que no puedas controlar, llama al 112 o avisa al Parque de Bomberos de Ceuta. Si el problema es humo o irritación por aromas, ventila la estancia, aleja a las personas sensibles y suspende el uso del producto.

Fuente y enfoque

Estas recomendaciones resumen prácticas habituales de seguridad doméstica y uso responsable de productos con llama y aromáticos. Consulte siempre la etiqueta del producto y las instrucciones del fabricante.

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