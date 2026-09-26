En Ceuta, la brisa y las viviendas con espacios reducidos aumentan el riesgo de que una vela encienda textiles, papeles o elementos decorativos si no se colocan con cuidado.

Lee tambien: Ciberseguridad doméstica en casa: ajustes básicos para proteger móviles, ordenadores y wifi

Las velas y las luces decorativas pueden crear ambiente, pero requieren precauciones claras: elegir el sitio, controlar el entorno y no dejarlas sin vigilancia.

Por qué extremar el cuidado con las velas

Una vela combina tres factores de riesgo: llama abierta, calor y posibilidad de que materiales cercanos (telas, papeles, cortinas o decoración) se acerquen por el movimiento o una corriente de aire.

Lee tambien: Seguridad en casa en septiembre: qué revisar en alarmas, detectores y hábitos

En viviendas con ventanas entreabiertas por la brisa del Estrecho, esa corriente puede inclinar la llama hacia objetos próximos si la vela no está bien situada.

Ubicación: dónde poner la vela (y dónde no)

Antes de encender, busca un lugar estable y resistente: superficie plana, fuera del borde y sin riesgo de golpes al pasar.

Lejos de cortinas y textiles: distancia clara respecto a cortinas, manteles, servilletas o decoración colgante.

distancia clara respecto a cortinas, manteles, servilletas o decoración colgante. Sin corrientes de aire: evita zonas próximas a ventanas abiertas, puertas que se abren con frecuencia o salidas de aire.

evita zonas próximas a ventanas abiertas, puertas que se abren con frecuencia o salidas de aire. Fuera del alcance: que no esté al alcance de niños o mascotas ni en mesas bajas o en estanterías desde las que se pueda tocar.

que no esté al alcance de niños o mascotas ni en mesas bajas o en estanterías desde las que se pueda tocar. Sin materiales cerca: retira papeles, envoltorios, alcohol en gel, aerosoles u otros productos inflamables del área.

Si usas candelabros o portavelas, comprueba que sujetan bien la vela y que no tienen piezas sueltas que puedan moverse o calentarse en exceso.

Ventilación y supervisión: dos reglas básicas

Ventilar es necesario si hay olor intenso o molestias, pero la ventilación no sustituye la vigilancia constante.

Evita dejar velas encendidas sin supervisión: una salida breve puede bastar para que una corriente o un descuido acerquen un objeto a la llama.

Apagado y manipulación: cómo hacerlo bien

Apaga la vela con un método adecuado —sofocándola o usando un apagavelas— y espera a que el portavelas se enfríe antes de tocarlo o moverlo.

No la muevas encendida: el calor puede provocar salpicaduras de cera o que la vela se caiga.

el calor puede provocar salpicaduras de cera o que la vela se caiga. Revisa el entorno: antes de marcharte, comprueba que no hay objetos acercados y que no quedan materiales calientes.

antes de marcharte, comprueba que no hay objetos acercados y que no quedan materiales calientes. Cuida la cera: si la cera está muy derretida o hay goteo, cambia la vela o limpia el portavelas.

Luces decorativas: cambia el “riesgo” pero no la precaución

Las luces sin llama reducen el riesgo de incendio, pero conservan peligros eléctricos y térmicos.

Revisa el cable: si hay cortes, partes peladas o mal contacto, no las uses.

si hay cortes, partes peladas o mal contacto, no las uses. No las sobrecargues: sigue las indicaciones del fabricante sobre conexiones y adaptadores.

sigue las indicaciones del fabricante sobre conexiones y adaptadores. Evita el contacto con textiles: manténlas alejadas de cortinas, mantas o ropa de cama.

manténlas alejadas de cortinas, mantas o ropa de cama. Apaga cuando no las necesites: evita dejarlas encendidas toda la noche.

Qué hacer para prevenir, según fuentes de prevención

Los servicios de emergencia y las guías de seguridad doméstica recomiendan tres medidas claras: mantener distancia respecto a materiales combustibles, evitar corrientes que acerquen la llama y no dejar fuentes de calor sin vigilancia.

Si dudas sobre un modelo concreto de vela o una guirnalda luminosa, consulta la etiqueta o el manual del fabricante para conocer las precauciones y límites de uso.

Con unos minutos de comprobación antes de encender, es posible disfrutar de las velas y la iluminación decorativa sin poner en riesgo un domicilio en Ceuta.

Te puede interesar