Antes de firmar un albarán, comprueba el embalaje y que el destinatario coincide: son las comprobaciones más útiles para evitar problemas al recibir un paquete.

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Estos hábitos sirven para dos momentos clave: al recibir un envío y al comprar por internet. Son medidas sencillas que se pueden incorporar a la rutina del hogar en Ceuta.

Antes de aceptar el paquete: reduce el margen de error

Al recibir un envío, examina el embalaje y los datos del albarán antes de firmar.

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Comprueba el estado del embalaje : si está abierto, muy deteriorado o con señales de manipulación, no firmes sin revisar.

: si está abierto, muy deteriorado o con señales de manipulación, no firmes sin revisar. Verifica que el destinatario coincide : si el paquete no es para ti, recházalo aunque insistan.

: si el paquete no es para ti, recházalo aunque insistan. No abras el paquete en la vía pública : abre y revisa el contenido en casa con calma.

: abre y revisa el contenido en casa con calma. Revisa el contenido con calma: compara lo recibido con la confirmación del pedido y guarda fotos y comprobantes para una posible reclamación.

Si el envío no coincide, llega dañado o falta algo, contacta con el servicio de atención del vendedor o la plataforma y sigue sus instrucciones. También puedes informarlo a las fuerzas de seguridad si sospechas una estafa.

Enlaces y mensajes: la trampa habitual es “abrir por confianza”

Mensajes que piden confirmar datos, pagar tasas o cambiar entregas suelen incluir enlaces fraudulentos que imitan a servicios reales.

No introduzcas datos desde enlaces recibidos por mensaje : abre la app o la web oficial escribiendo la dirección tú mismo.

: abre la app o la web oficial escribiendo la dirección tú mismo. Desconfía de la urgencia : los avisos que exigen acción inmediata buscan provocar errores.

: los avisos que exigen acción inmediata buscan provocar errores. Revisa el remitente : remitentes con errores tipográficos o direcciones extrañas son señal de alarma.

: remitentes con errores tipográficos o direcciones extrañas son señal de alarma. No descargues archivos asociados a supuestas incidencias del envío.

En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) publican guías sobre cómo actuar ante este tipo de fraudes; seguirlas reduce el riesgo de pérdida de datos o dinero.

La compra online también tiene riesgos: privacidad y recomendaciones

Las recomendaciones personalizadas y el seguimiento pueden influir en lo que compras; mantener el control evita sorpresas y compras impulsivas.

Revisa la página antes de confirmar : comprueba producto, vendedor y condiciones de venta.

: comprueba producto, vendedor y condiciones de venta. Compara cuando haya dudas : busca alternativas si el precio o la descripción no encajan.

: busca alternativas si el precio o la descripción no encajan. Revisa permisos y notificaciones : limita accesos innecesarios desde el dispositivo.

: limita accesos innecesarios desde el dispositivo. Desactiva o limita el seguimiento cuando la plataforma ofrezca opciones de privacidad en el navegador o la app.

Si detectas movimientos extraños en tu cuenta, cierra sesión, cambia la contraseña y contacta con la plataforma para gestionar la incidencia.

Buenas prácticas en Ceuta: hábitos que protegen a toda la casa

Acordar normas simples en el hogar reduce la probabilidad de que alguien haga clic por impulso.

Acuerdo familiar : si llega un mensaje extraño sobre un envío, consultad antes de abrir enlaces o facilitar datos.

: si llega un mensaje extraño sobre un envío, consultad antes de abrir enlaces o facilitar datos. Contraseñas y verificación : utiliza contraseñas distintas por servicio y activa la verificación en dos pasos cuando esté disponible.

: utiliza contraseñas distintas por servicio y activa la verificación en dos pasos cuando esté disponible. Revisar actividad de la cuenta: ante movimientos no reconocidos, cierra sesión y cambia la contraseña; contacta con el vendedor o la plataforma.

Checklist rápido

Embalaje y destinatario: comprobados.

Mensajes sobre el envío: no abrir enlaces; consultar desde la web o app oficial.

Compra: producto y vendedor verificados.

Privacidad: configuración revisada en el dispositivo y la plataforma.

Estas prácticas buscan que recibir paquetes y comprar por internet sea una tarea segura sin añadir complejidad a la rutina doméstica en Ceuta.

Fuentes y referencias: guías y recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), y las políticas de seguridad y privacidad de las propias plataformas de comercio online.

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