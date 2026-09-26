En Ceuta, con la llegada de septiembre conviene revisar detectores, ventilación y sistemas de calefacción para reducir el riesgo de incendios o intoxicaciones domésticas.
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Estas comprobaciones no requieren obras: bastan revisiones sencillas y hábitos claros. Compruebe detectores, mantenga conductos y salidas libres y asegure que en la vivienda existe un plan de salida conocido por todos los convivientes.
Detectores: humo y monóxido
Comprueba el funcionamiento según el manual del fabricante y anota la fecha de la última revisión.
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- Comprueba alimentación: pilas en buen estado o alimentación conectada.
- Confirma estado (led, pitidos o avisos de fallo) y limpia polvo si el fabricante lo permite.
- Registra revisiones en una nota o calendario para no olvidarlas.
Si no dispones de detectores y en la vivienda hay aparatos de combustión, consulta con un profesional para valorar la instalación adecuada.
Ventilación y chimeneas
La ventilación evita la acumulación de gases y la combustión incompleta en espacios cerrados.
- No tapes rejillas ni conductos de ventilación.
- Revisa salidas y conductos de aparatos de combustión antes de volver a usarlos.
- Si aparecen síntomas (mareo, dolor de cabeza, irritación), detén el aparato y solicita revisión técnica.
Plan de salida
Acordar rutas y puntos de encuentro reduce la improvisación en una emergencia.
- Identifica rutas de salida desde cada estancia.
- Asegura accesos libres y que el mobiliario no impida abrir puertas.
- Define un punto de encuentro fuera de la vivienda.
Este ejercicio es especialmente relevante en hogares con niños, personas mayores o movilidad reducida.
Rutina de cocina y calefacción
Pequeñas correcciones diarias reducen riesgos.
- No dejes aparatos de cocina desatendidos mientras están en uso.
- Revisa campanas y extractores antes de su primer uso tras el verano.
- Evita acumulación de materiales combustibles cerca de fuentes de calor.
- Ante olores persistentes o indicios de fallo, solicita asistencia técnica.
Qué hacer si suena una alarma
No ignores el aviso: sigue el plan de salida y evacúa la vivienda. Ventilar puede ayudar en algunos casos, pero no sustituye la retirada inmediata y la comprobación por personal técnico si existe riesgo de monóxido o incendio.
Checklist rápida antes de retomar la rutina
- Detectores: estado, limpieza y alimentación/batería.
- Ventilación: rejillas y conductos sin obstrucciones.
- Salidas: rutas libres y puertas practicables.
- Cocina/calefacción: entorno despejado y uso responsable.
En Ceuta, donde conviven viviendas de diferentes épocas y configuraciones, estas comprobaciones periódicas ayudan a minimizar riesgos cotidianos.
Fuentes: manuales de fabricantes y recomendaciones de organismos competentes en seguridad del hogar (según el dispositivo instalado).