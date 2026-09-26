En Ceuta, con la llegada de septiembre conviene revisar detectores, ventilación y sistemas de calefacción para reducir el riesgo de incendios o intoxicaciones domésticas.

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Estas comprobaciones no requieren obras: bastan revisiones sencillas y hábitos claros. Compruebe detectores, mantenga conductos y salidas libres y asegure que en la vivienda existe un plan de salida conocido por todos los convivientes.

Detectores: humo y monóxido

Comprueba el funcionamiento según el manual del fabricante y anota la fecha de la última revisión.

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Comprueba alimentación : pilas en buen estado o alimentación conectada.

: pilas en buen estado o alimentación conectada. Confirma estado (led, pitidos o avisos de fallo) y limpia polvo si el fabricante lo permite.

(led, pitidos o avisos de fallo) y limpia polvo si el fabricante lo permite. Registra revisiones en una nota o calendario para no olvidarlas.

Si no dispones de detectores y en la vivienda hay aparatos de combustión, consulta con un profesional para valorar la instalación adecuada.

Ventilación y chimeneas

La ventilación evita la acumulación de gases y la combustión incompleta en espacios cerrados.

No tapes rejillas ni conductos de ventilación.

ni conductos de ventilación. Revisa salidas y conductos de aparatos de combustión antes de volver a usarlos.

de aparatos de combustión antes de volver a usarlos. Si aparecen síntomas (mareo, dolor de cabeza, irritación), detén el aparato y solicita revisión técnica.

Plan de salida

Acordar rutas y puntos de encuentro reduce la improvisación en una emergencia.

Identifica rutas de salida desde cada estancia.

desde cada estancia. Asegura accesos libres y que el mobiliario no impida abrir puertas.

y que el mobiliario no impida abrir puertas. Define un punto de encuentro fuera de la vivienda.

Este ejercicio es especialmente relevante en hogares con niños, personas mayores o movilidad reducida.

Rutina de cocina y calefacción

Pequeñas correcciones diarias reducen riesgos.

No dejes aparatos de cocina desatendidos mientras están en uso.

mientras están en uso. Revisa campanas y extractores antes de su primer uso tras el verano.

antes de su primer uso tras el verano. Evita acumulación de materiales combustibles cerca de fuentes de calor.

combustibles cerca de fuentes de calor. Ante olores persistentes o indicios de fallo, solicita asistencia técnica.

Qué hacer si suena una alarma

No ignores el aviso: sigue el plan de salida y evacúa la vivienda. Ventilar puede ayudar en algunos casos, pero no sustituye la retirada inmediata y la comprobación por personal técnico si existe riesgo de monóxido o incendio.

Checklist rápida antes de retomar la rutina

Detectores : estado, limpieza y alimentación/batería.

: estado, limpieza y alimentación/batería. Ventilación : rejillas y conductos sin obstrucciones.

: rejillas y conductos sin obstrucciones. Salidas : rutas libres y puertas practicables.

: rutas libres y puertas practicables. Cocina/calefacción: entorno despejado y uso responsable.

En Ceuta, donde conviven viviendas de diferentes épocas y configuraciones, estas comprobaciones periódicas ayudan a minimizar riesgos cotidianos.

Fuentes: manuales de fabricantes y recomendaciones de organismos competentes en seguridad del hogar (según el dispositivo instalado).

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