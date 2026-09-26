Antes de encender la calefacción, revise la caldera: unas comprobaciones sencillas reducen averías y riesgos en el hogar ceutí.

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Detectar fallos a tiempo evita reparaciones costosas y cortes de servicio en viviendas de Ceuta. Con unos pasos básicos —sin sustituir la intervención de un técnico— se puede comprobar el estado general y decidir si procede mantenimiento profesional.

Señales de que tu caldera necesita una puesta a punto

Atienda a estos síntomas y, si aparecen, valore revisar o solicitar asistencia.

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Dificultad para encender o intentos repetidos.

o intentos repetidos. Ruidos nuevos (golpeteos, chasquidos persistentes).

(golpeteos, chasquidos persistentes). Temperatura inestable al pedir agua caliente o calefacción.

al pedir agua caliente o calefacción. Mal olor cerca de la caldera o conductos.

cerca de la caldera o conductos. Pérdidas de presión o que el manómetro no se mantiene en su rango habitual.

Si detecta olor extraño o funcionamiento anómalo, detenga el aparato y priorice la seguridad: no insista en encenderlo.

Checklist doméstico antes de usarla más

Estas comprobaciones sirven para la mayoría de instalaciones; respete siempre el manual del fabricante.

Revisión visual : compruebe ausencia de suciedad, corrosión o goteo en la zona de la caldera.

: compruebe ausencia de suciedad, corrosión o goteo en la zona de la caldera. Entorno despejado : mantenga libre el espacio alrededor de la caldera y evite almacenar objetos cerca.

: mantenga libre el espacio alrededor de la caldera y evite almacenar objetos cerca. Chimenea o salida de humos : verifique que no haya obstáculos ni desplazamientos visibles.

: verifique que no haya obstáculos ni desplazamientos visibles. Ventilación : no bloquee rejillas ni tomas de aire si el equipo las necesita.

: no bloquee rejillas ni tomas de aire si el equipo las necesita. Estado del termostato: compruebe que los mandos responden y que no hay cables sueltos.

La presión y el circuito de agua: lo que conviene mirar

Muchas averías estacionales están relacionadas con la presión del sistema. Consulte el manual para conocer el rango de referencia y cómo recargar correctamente.

No fuerce la caldera si la presión está fuera de rango.

si la presión está fuera de rango. No repita recargas constantemente si la presión baja con frecuencia: puede indicar una fuga en el circuito.

constantemente si la presión baja con frecuencia: puede indicar una fuga en el circuito. Humedades o manchas en la zona del equipo o tuberías deben ser revisadas por un profesional.

Ante la menor duda, apague el equipo y solicite asistencia técnica cualificada en Ceuta.

Hábitos que ayudan a que funcione mejor

La rutina de uso y pequeñas tareas de mantenimiento prolongan la vida útil y mejoran el rendimiento.

Purgado de radiadores solo si aprecia aire (por ejemplo, zonas frías). Si no sabe hacerlo, consulte el manual o pida ayuda.

solo si aprecia aire (por ejemplo, zonas frías). Si no sabe hacerlo, consulte el manual o pida ayuda. Consignas estables : evite cambios bruscos entre temperaturas muy altas y muy bajas.

: evite cambios bruscos entre temperaturas muy altas y muy bajas. Revisión periódica de filtros y elementos accesibles según el modelo.

de filtros y elementos accesibles según el modelo. Mantenimiento programado: respete los intervalos recomendados por el fabricante.

Cuándo llamar a un técnico

Solicite asistencia sin demora en estas situaciones:

La caldera no arranca o se apaga por seguridad.

o se apaga por seguridad. Se repiten pérdidas de presión sin explicación aparente.

sin explicación aparente. Hay olores o indicios de combustión anómala.

o indicios de combustión anómala. Se observan goteos o daños visibles en conexiones.

Un técnico cualificado puede diagnosticar fugas, problemas de combustión o fallos eléctricos que usted no podrá resolver con comprobaciones domésticas.

Fuente y recomendación general

Las comprobaciones y pautas dependen del modelo; siga siempre el manual del fabricante. Para el mantenimiento y las reparaciones, acuda a un profesional cualificado y respete los intervalos de revisión indicados por el equipo.

Con una revisión básica y una respuesta rápida ante señales de fallo, las calderas en Ceuta enfrentan la temporada con menor riesgo de averías.

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