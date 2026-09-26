Un router mal protegido expone todos los dispositivos del hogar: móvil, ordenador y cámaras conectadas quedan accesibles desde fuera. Con ajustes sencillos puedes reducir ese riesgo y proteger tus gestiones online en Ceuta.

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Empieza por lo más efectivo: contraseñas y seguridad de inicio

Usa contraseñas largas, únicas y distintas para cada servicio; evita reutilizarlas. Activa la verificación en dos pasos siempre que esté disponible: añade una segunda capa (app de autenticación, SMS o clave física) para que robar la contraseña no baste. Revisa y cierra sesiones activas en servicios donde puedas hacerlo; dispositivos perdidos o viejos mantienen accesos si no se anulan. Estas medidas son las que ofrecen mayor reducción de riesgo con menos complicaciones, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Mantén los dispositivos actualizados

El software desactualizado es la puerta de entrada de muchos ataques.

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Comprueba periódicamente actualizaciones del sistema operativo, navegadores y aplicaciones de banca o mensajería. Prioriza los equipos que usas para correo, trámites y compras, y activa las actualizaciones automáticas cuando sea posible.

Revisa el wifi: nombre, clave y acceso

Configura la red doméstica con una contraseña robusta y evita nombres que identifiquen a tu domicilio o al operador. No compartas la clave por canales inseguros y, cuando puedas, revisa los dispositivos conectados desde el panel del router.

La red tiene una contraseña robusta (no palabras simples ni números predecibles).

robusta (no palabras simples ni números predecibles). No compartes la clave por canales inseguros.

Revisas quién está conectado al router cuando sea posible en su panel de administración.

Si tu router ofrece funciones como filtrado por MAC, red de invitados o modos de protección, actívalas según las opciones del modelo y consulta el manual del fabricante antes de cambiar configuraciones avanzadas.

Haz copias de seguridad de lo importante

Guarda en otro soporte o en la nube las fotos, documentos y contactos que no quieras perder. Revisa la fecha de la última copia y comprueba de vez en cuando que la restauración funciona.

El criterio práctico: copia lo esencial y confirma que las copias son accesibles desde otro dispositivo en caso de fallo.

Desconfía de lo “urgente” en mensajes y correos

Los intentos de fraude suelen presionar para que actúes rápido: comprueba el remitente y el dominio antes de pinchar enlaces. Si dudas, abre la app oficial o escribe la dirección a mano en el navegador.

Cuida especialmente el correo: el “centro de control”

Protege la cuenta de correo que usas para recuperaciones con contraseña fuerte y verificación en dos pasos. Revisa accesos recientes si la plataforma lo permite y elimina autorizaciones de aplicaciones que no reconozcas.

Pequeños hábitos que suman

Evita instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales.

Revisa permisos de apps (ubicación, accesos a contactos, archivos).

No compartas capturas de pantalla con información sensible.

Si prestas un dispositivo, usa modos de usuario o cuentas separadas cuando sea posible.

Si sufres un intento de fraude o suplantación, puedes denunciarlo en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Ceuta; para pautas y guías prácticas también puedes consultar la web del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Aplicando estos pasos básicos protegerás mejor tu vida digital sin necesitar conocimientos técnicos avanzados.

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