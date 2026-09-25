El exfutbolista del Real Madrid se incorpora al equipo liderado por Josep Pedrerol en Mediaset, una labor que compaginará con su puesto de analista en DAZN.

José María Gutiérrez ‘Guti’ vuelve a ‘El Chiringuito‘ tres años después de abandonar el espacio deportivo. El exfutbolista se incorpora de nuevo a la plantilla de tertulianos en la presente etapa del programa en Mediaset, tras alcanzarse un acuerdo anunciado por el presentador Josep Pedrerol. La confirmación de su llegada en los próximos días se produce después de que la producción lanzase una serie de pistas para que la audiencia descubriese su identidad, entre las que figuraba una alusión al taconazo que dio en Riazor para asistir a Karim Benzema en la temporada 2009-2010.

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El de Torrejón de Ardoz compaginará esta función televisiva en el plató con su trabajo como comentarista deportivo en la plataforma DAZN, donde ejerce como analista de los encuentros de LaLiga desde el curso 2022-2023. La suma de Guti al proyecto de Mediaset, que coincide con la incorporación semanas atrás de Matías Prats Jr., supone el reencuentro del exjugador con un espacio en el que ya participó durante varias temporadas de forma previa.

Trayectoria en los terrenos de juego, los banquillos y los medios

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Guti disputó 15 temporadas en el primer equipo blanco a partir de su debut en 1995. Durante esa etapa jugó 542 partidos oficiales, anotó 77 goles y logró 15 títulos, entre los que figuran tres Copas de Europa y cinco Ligas. En 2010 concluyó su periodo en el club madrileño y fichó por el Besiktas turco, entidad en la que militó dos campañas y conquistó la Copa de Turquía. Internacional absoluto con la selección española en 14 ocasiones, el exfutbolista dio paso posteriormente a su etapa como entrenador.

En los banquillos, dirigió al Juvenil A del Real Madrid —con el que logró la Liga, la Copa de Campeones y la Copa del Rey de la categoría en 2017—, ejerció de segundo entrenador en el Besiktas y asumió la dirección técnica de la UD Almería en Segunda División durante la temporada 2019-2020. Tras su paso por la preparación técnica, consolidó su presencia en el ámbito mediático como tertuliano y analista deportivo en ‘El Chiringuito de Jugones’ y DAZN.