A las 20:35 La 1 emite Futbol. uefa nations league, el primer destacado de la noche. La parrilla de este viernes combina deporte, informativos y entretenimiento; los horarios que siguen son en hora peninsular (CET), aplicable a Ceuta.

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En Ceuta la oferta televisiva mantiene bloques similares al resto de España, con partidos y espacios de actualidad en prime time y opciones de ficción y late night para después de las 23:00.

La 1

20:35 Futbol. uefa nations league

Futbol. uefa nations league 22:40 La revuelta

La revuelta 23:20 El perro andaluz by manu sanchez

El perro andaluz by manu sanchez 01:00 El perro andaluz by manu sanchez

La noche de La 1 arranca con deporte en prime time y continúa con un espacio de actualidad, La revuelta (22:40).

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El late night queda cubierto por El perro andaluz by manu sanchez, con dos pases nocturnos (23:20 y 01:00), según la parrilla publicada.

La 2

20:35 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:30 Historia de nuestro cine

Historia de nuestro cine 22:40 El desencanto

El desencanto 01:30 Fortunata y Jacinta

La 2 apuesta por los concursos y contenidos culturales: Trivial Pursuit abre la franja lúdica y Cifras y letras ocupa dos bloques consecutivos (21:25 y 22:00).

Por la noche se suceden programas de cine y ficción como Historia de nuestro cine (22:30) y El desencanto (22:40).

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 Las hijas de la criada

Las hijas de la criada 00:20 Las hijas de la criada

Las hijas de la criada 01:40 Allí abajo

Antena 3 combina concurso y cobertura informativa al inicio de la noche, con Pasapalabra seguido por Antena 3 Noticias 2 y el bloque deportivo.

El entretenimiento de prime time pasa por El Hormiguero (21:45) y la ficción nocturna por Las hijas de la criada, que tiene dos pases (23:00 y 00:20).

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:45 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Cuatro centra su inicio de programación en la información: Noticias cuatro y el espacio deportivo Eldesmarque cuatro preceden al parte meteorológico.

Horizonte (21:10) ofrece un formato de análisis para quien busque contexto antes del resto de la noche.

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

¡allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 Supervivientes all stars

Telecinco abre con entretenimiento generalista y pasa a su escaleta de noticias a primera hora de la noche.

La franja principal la lidera Supervivientes all stars (21:45), tras el bloque informativo y deportivo.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 El Objetivo

El Objetivo 01:30 Equipo de Investigación

LaSexta mantiene un bloque informativo y de análisis por la tarde y la noche, con El Intermedio (21:30) como puente hacia espacios de investigación y debate más tarde.

Imprescindibles para decidir rápido

La 1 (20:35) : Futbol. uefa nations league, si buscas un arranque deportivo.

: Futbol. uefa nations league, si buscas un arranque deportivo. Antena 3 (21:45) : El Hormiguero, opción de entretenimiento en prime time.

: El Hormiguero, opción de entretenimiento en prime time. Telecinco (21:45) : Supervivientes all stars, para quienes siguen el formato en directo.

: Supervivientes all stars, para quienes siguen el formato en directo. laSexta (23:00): El Objetivo, si prefieres debate y análisis late night.

Comprueba en tu operador local de Ceuta la disponibilidad de canales y grabaciones si no puedes seguir los pases en directo.

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