A las 20:35 La 1 emite Futbol. uefa nations league, el primer destacado de la noche. La parrilla de este viernes combina deporte, informativos y entretenimiento; los horarios que siguen son en hora peninsular (CET), aplicable a Ceuta.
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En Ceuta la oferta televisiva mantiene bloques similares al resto de España, con partidos y espacios de actualidad en prime time y opciones de ficción y late night para después de las 23:00.
La 1
- 20:35 Futbol. uefa nations league
- 22:40 La revuelta
- 23:20 El perro andaluz by manu sanchez
- 01:00 El perro andaluz by manu sanchez
La noche de La 1 arranca con deporte en prime time y continúa con un espacio de actualidad, La revuelta (22:40).
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El late night queda cubierto por El perro andaluz by manu sanchez, con dos pases nocturnos (23:20 y 01:00), según la parrilla publicada.
La 2
- 20:35 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:30 Historia de nuestro cine
- 22:40 El desencanto
- 01:30 Fortunata y Jacinta
La 2 apuesta por los concursos y contenidos culturales: Trivial Pursuit abre la franja lúdica y Cifras y letras ocupa dos bloques consecutivos (21:25 y 22:00).
Por la noche se suceden programas de cine y ficción como Historia de nuestro cine (22:30) y El desencanto (22:40).
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 Las hijas de la criada
- 00:20 Las hijas de la criada
- 01:40 Allí abajo
Antena 3 combina concurso y cobertura informativa al inicio de la noche, con Pasapalabra seguido por Antena 3 Noticias 2 y el bloque deportivo.
El entretenimiento de prime time pasa por El Hormiguero (21:45) y la ficción nocturna por Las hijas de la criada, que tiene dos pases (23:00 y 00:20).
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
Cuatro centra su inicio de programación en la información: Noticias cuatro y el espacio deportivo Eldesmarque cuatro preceden al parte meteorológico.
Horizonte (21:10) ofrece un formato de análisis para quien busque contexto antes del resto de la noche.
Telecinco
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 Supervivientes all stars
Telecinco abre con entretenimiento generalista y pasa a su escaleta de noticias a primera hora de la noche.
La franja principal la lidera Supervivientes all stars (21:45), tras el bloque informativo y deportivo.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 El Objetivo
- 01:30 Equipo de Investigación
LaSexta mantiene un bloque informativo y de análisis por la tarde y la noche, con El Intermedio (21:30) como puente hacia espacios de investigación y debate más tarde.
Imprescindibles para decidir rápido
- La 1 (20:35): Futbol. uefa nations league, si buscas un arranque deportivo.
- Antena 3 (21:45): El Hormiguero, opción de entretenimiento en prime time.
- Telecinco (21:45): Supervivientes all stars, para quienes siguen el formato en directo.
- laSexta (23:00): El Objetivo, si prefieres debate y análisis late night.
Comprueba en tu operador local de Ceuta la disponibilidad de canales y grabaciones si no puedes seguir los pases en directo.