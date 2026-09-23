Entrevista exclusiva a Belén Esteban en el programa «¡De Viernes!» de Telecinco, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, tras su salida de la cadena tras la cancelación de «Sálvame».

Belén Esteban regresa a las pantallas de Telecinco. Tras tres años alejada de los platós situados en las instalaciones de Fuencarral, la conocida colaboradora de televisión volverá a la cadena que fue su casa profesional durante décadas. En esta ocasión, su reaparición no se producirá como tertuliana habitual, sino en calidad de invitada para protagonizar una entrevista en el programa nocturno «¡De Viernes!».

Lee tambien: Catalina regresa a Galicia con sed de venganza en ‘Las hijas de la criada’

El espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona emitirá la entrevista este viernes 25 de septiembre a partir de las 23.00 horas. Este movimiento televisivo supone el reencuentro entre la cadena de Mediaset y la que fuera una de sus principales figuras y fuentes de exclusivas, especialmente a lo largo de los 14 años en los que estuvo en antena el magacín vespertino «Sálvame».

Trayectoria tras la cancelación de «Sálvame»

La relación entre la colaboradora y la cadena se interrumpió en junio de 2023, momento en el que Mediaset decidió cancelar de forma precipitada «Sálvame». Aquella decisión fue percibida como una afrenta por Belén Esteban y por el resto del equipo del programa, lo que derivó en diversas declaraciones públicas de rechazo hacia la empresa y hacia la manera en la que se puso fin al formato de las tardes.

A partir de ese punto, Belén Esteban continuó su carrera profesional en diversos proyectos y plataformas. Entre los años 2023 y 2024 participó en el docu-reality «Sálvese quien pueda», emitido en Netflix, compartiendo pantalla con varios de sus antiguos compañeros de plató.

Posteriormente, durante el periodo 2024-2025, se incorporó como tertuliana al espacio «Ni que外es Shhh», emitido en Canal Quickie y Ten. Ya en 2025, formó parte como colaboradora especial del magacín «La familia de la tele» en RTVE, proyecto que fue retirado de la programación a los pocos días de su estreno. Tras esta etapa, regresó al canal Ten para trabajar en «No somos nadie» (2025).

En el periodo comprendido entre 2025 y 2026, Esteban compitió en el concurso culinario «Top Chef: Dulces y famosos», emitido en La 1 de RTVE. Durante este tiempo, la comunicadora también ha realizado intervenciones puntuales en otros formatos de la televisión nacional, tales como «El Hormiguero», «Late Xou con Marc Giró» o «La Revuelta».

La intervención fijada para este viernes marca así su retorno puntual a la oferta informativa y de entretenimiento de Telecinco.