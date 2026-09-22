En el cuarto capítulo de la serie ‘Las hijas de la criada’, Catalina regresa a Punta do Bico, Galicia, con la intención de vengarse de Clara y Renata. Tras haber sido enviada a un internado por doña Inés, Catalina vuelve aparentemente cambiada, aunque su verdadero objetivo es expulsar a sus enemigas del pazo.

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La trama se complica con la llegada de José, quien sorprende a todos al presentarse en Galicia para pedir la mano de Catalina a doña Inés. Aunque Gustavo ya ha dado su bendición, la matriarca de los Valdés Lazariego sigue desconfiando de las intenciones de José.

Además, la situación se torna aún más tensa con la expansión de la gripe en Punta do Bico, afectando tanto a ricos como a pobres y poniendo a todos en alerta.

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El episodio promete emociones fuertes y se emitirá el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.