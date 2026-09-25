El programa presentado por Pablo Motos en Antena 3 contará en su mesa con figuras del cine, la televisión y la música entre el lunes 28 de septiembre y el jueves 1 de octubre.

El espacio televisivo ‘El Hormiguero’, conducido por Pablo Motos en el horario nocturno de Antena 3 (21:50 horas), ha anunciado la lista oficial de personalidades que acudirán como invitadas al plató durante la semana comprendida entre el lunes 28 de septiembre y el jueves 1 de octubre. El programa de entrevistas contará con la presencia de actores como Susana Abaitua, Maxi Iglesias, Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, así como de los exponentes musicales David Bisbal y el grupo Hombres G. La oferta de contenidos se articula como la propuesta del canal principal de Atresmedia para competir en la franja de máxima audiencia frente a ofertas como ‘La Revuelta’, ‘Horizonte’ o ‘First Dates’.

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Lunes 28 de septiembre: Susana Abaitua y Maxi Iglesias

La planificación semanal de entrevistas en el plató de ‘El Hormiguero’ dará comienzo el lunes 28 de septiembre con la visita conjunta de los actores Susana Abaitua y Maxi Iglesias. Ambos intérpretes acudirán al formato para presentar el largometraje ‘Nuda Propiedad’, proyecto cinematográfico que protagonizan y que fija su fecha de estreno en las salas de cine el propio lunes 28 de septiembre. Durante su intervención, la pareja artística detallará la trama del film, en el que encarnan a una pareja que adquiere una vivienda a mitad de su precio comercial condicionado por una clausula particular.

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Martes 29 de septiembre: Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian

En la jornada del martes 29 de septiembre, la mesa del programa recibirá a los actores Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian. Ambos intérpretes acudirán a Antena 3 para promocionar ‘Reina Roja 3: Loba Negra’, la segunda entrega de la adaptación audiovisual basada en la obra literaria de Juan Gómez Jurado. La producción audiovisual se incorporará al catálogo de la plataforma Amazon Prime Video el próximo 2 de octubre, por lo que sus protagonistas desvelarán las claves de este lanzamiento.

Miércoles 30 de septiembre: David Bisbal

La emisión del miércoles 30 de septiembre estará dedicada al ámbito musical con el regreso del cantante David Bisbal. El artista almeriense visitará a Pablo Motos para dar a conocer su nuevo trabajo discográfico, titulado ‘Eternos’, cuya fecha de lanzamiento comercial está fijada para el 2 de octubre. En este proyecto, el intérprete rinde homenaje a grandes figuras de la canción melódica romántica de las décadas de los 60, 70 y 80, incorporando versiones de composiciones popularizadas por artistas como Camilo Sesto, Julio Iglesias y Raphael.

Jueves 1 de octubre: Hombres G

El cierre de la semana de entrevistas el jueves 1 de octubre correrá a cargo de la banda Hombres G. La formación musical acudirá al plató para celebrar la publicación de su nuevo sencillo, titulado ‘Gilipollas’, disponible en plataformas digitales a partir del viernes 2 de octubre. Paralelamente, los integrantes del grupo abordarán los detalles de la gira de conciertos con la que continúan recorriendo el territorio nacional en el tramo final del año 2026.