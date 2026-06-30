La tenista española regresa al cuadro principal de un Grand Slam en un exigente debut sobre la hierba londinense frente a la jugadora estadounidense

Paula Badosa inicia este martes 30 de junio su participación en Wimbledon 2026 con un exigente compromiso de primera ronda frente a la estadounidense Emma Navarro. La jugadora española afronta el tercer Grand Slam de la temporada en un escenario de superación personal, tras haber dejado atrás una dinámica adversa de cinco derrotas consecutivas y con el objetivo de consolidar la regularidad en su juego dentro del All England Club. El encuentro, programado en el tercer turno de la pista 16, marcará el termómetro competitivo de la tenista catalana y se podrá seguir en directo por televisión en España.

El retorno de Paula Badosa a los grandes escenarios internacionales se produce sobre la superficie de hierba de Londres, después de su ausencia en el pasado torneo de Roland-Garros, donde optó por no disputar la fase de clasificación al no disponer de un billete directo para el cuadro final. En esta ocasión, la deportista española ha logrado el acceso directo a la primera ronda de Wimbledon beneficiada por las bajas federativas de la británica Sonay Kartal y de la estadounidense Hailey Baptiste, evitando así tener que afrontar los encuentros previos del torneo.

La jugadora catalana llega a la cita británica tras emitir señales de mejoría en sus últimas apariciones sobre el circuito profesional. En el torneo de Berlín, Badosa enlazó dos victorias consecutivas por primera vez en varios meses. Su andadura en la capital alemana comenzó con un triunfo solvente ante la neerlandesa Suzan Lamens y se consolidó con una victoria de prestigio en tres sets frente a la estadounidense Coco Gauff, actual integrante del grupo de las diez mejores raquetas del mundo (top-10). Pese a caer derrotada en la ronda posterior ante la checa Linda Noskova —quien terminaría proclamándose finalista en la hierba berlinesa—, estos resultados han aportado optimismo respecto a su progresión en la clasificación internacional.

El sorteo del cuadro definitivo ha deparado un estreno complejo frente a Emma Navarro. La tenista norteamericana, que actualmente se sitúa fuera de las veinte primeras posiciones de la lista mundial (top-20), ha acreditado sus prestaciones sobre la superficie de hierba tras alcanzar la final en el torneo de Nottingham hace dos semanas. No obstante, el historial de enfrentamientos previos ofrece un balance favorable a los intereses de la española, con dos victorias y una única derrota en los tres precedentes registrados. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar la pasada temporada sobre la hierba de Berlín, donde la catalana consiguió imponerse a la estadounidense. Las otras dos citas previas datan del año 2024: un triunfo para Badosa en la tierra batida de Roland-Garros y la victoria de Navarro en el Abierto de Estados Unidos (US Open).

Horario del partido de Paula Badosa en Wimbledon 2026

El encuentro de primera ronda entre Paula Badosa y Emma Navarro se disputará este martes 30 de junio en el recinto del All England Club. La organización del torneo ha ubicado el partido en el tercer turno de la pista 16. Dado que la actividad oficial en las canchas londinenses arranca a las 12:00 horas (hora española), la previsión apunta a que el choque entre la española y la estadounidense no comenzará antes de las 15:00 horas, quedando condicionado a la duración de los dos enfrentamientos programados de manera previa en dicha pista.

Dónde ver en directo por televisión el debut de Paula Badosa

Los aficionados al tenis en España podrán seguir el desarrollo del debut de Paula Badosa en directo a través de la televisión. La retransmisión oficial del encuentro frente a Emma Navarro correrá a cargo de la plataforma de pago Movistar+, poseedora de los derechos de emisión de la presente edición del torneo de Wimbledon.