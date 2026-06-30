El mítico grupo de rock español inaugura el festival ‘Ceuta Music Park 2026’ ante más de mil personas en el marco de su gira por el 30º aniversario de la banda.

Energía, nostalgia y puro rock and roll. Ese fue el cóctel perfecto que se vivió la noche de este lunes en un escenario inigualable: el Parque Marítimo del Mediterráneo. El emblemático grupo de rock español M Clan aterrizó en Ceuta para celebrar sus tres décadas sobre los escenarios y el resultado fue incontestable: un rotundo sold out con más de mil personas entregadas desde el primer acorde.

Este concierto ha servido además como el pistoletazo de salida del Ceuta Music Park 2026, un ciclo de conciertos estivales organizado por el Parque Marítimo en colaboración con la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, que promete dinamizar las noches de verano en la ciudad autónoma.

Un público intergeneracional y entregado

Desde antes de las nueve de la noche, las inmediaciones del Parque Marítimo ya registraban largas colas de fans expectantes. La cita logró reunir a un público de todas las edades; desde seguidores veteranos que han crecido con la banda hasta jóvenes que se sumaban por primera vez a la experiencia de su directo.

A las diez de la noche, con una puntualidad británica, la banda saltó al escenario desatando una gran ovación. Carlos Tarque, el carismático vocalista, no tardó en meterse al público ceutí en el bolsillo. «Es la primera vez que tocamos aquí y nos han tratado de maravilla. Hemos sentido una conexión muy especial», confesó el líder de la banda entre canción y canción.

Tres décadas de himnos inolvidables

El directo de M Clan demostró por qué siguen siendo un referente indiscutible del panorama musical nacional tras 30 años de carrera. Apoyados en una potente base de guitarras eléctricas, solos magistrales y la inconfundible voz rota de Tarque, la banda ofreció un repaso por sus mayores éxitos.

La euforia colectiva estalló cuando sonaron los grandes clásicos que han marcado a varias generaciones, tales como:

‘Llamando a la tierra’

‘Carolina’

‘Miedo’

‘Maggie Despierta’

Los asistentes no dejaron de cantar, bailar y corear cada uno de los estribillos con los brazos en alto, creando una atmósfera eléctrica en el recinto.

Lo que está por venir en el Ceuta Music Park 2026

El éxito de M Clan es solo el principio de la agenda cultural que el Parque Marítimo ha preparado para este verano. El festival continuará trayendo a grandes nombres de la música española a lo largo del mes de julio:

Artista / Banda Fecha de presentación Chambao Miércoles, 1 de julio Loquillo Lunes, 20 de julio Taburete Miércoles, 22 de julio

Las entradas para las próximas citas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de venta online oficial del Parque Marítimo del Mediterráneo.