La tenista estadounidense regresa al Grand Slam londinense este martes 30 de junio para debutar en la primera ronda en el tercer turno de la Pista Central de All England Club

Wimbledon 2026 acoge este martes 30 de junio uno de los encuentros más esperados de la presente edición con el regreso de Serena Williams al torneo sobre hierba de Londres. La jugadora estadounidense, que se ha proclamado campeona del Grand Slam británico en siete ocasiones a lo largo de su carrera deportiva, iniciará su andadura en el cuadro definitivo frente a la australiana Maya Joint, considerada una de las jóvenes con mayor proyección dentro del circuito profesional. El compromiso, correspondiente a la primera ronda de la competición, se podrá seguir en directo por televisión en España a través de la plataforma de pago que dispone de los derechos de emisión.

El debut de Serena Williams se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la jornada de competición en el All England Club. La veterana jugadora norteamericana afronta este reto inicial ante Maya Joint en un escenario principal y bajo unas condiciones horarias que estarán supeditadas al desarrollo de los partidos previos fijados por la organización del torneo.

Horario y turno del partido en la Pista Central

El enfrentamiento entre Serena Williams y Maya Joint está programado para este martes 30 de junio en el tercer turno de la Pista Central, la cancha principal del recinto londinense. La previsión oficial de la organización apunta a que el partido comenzará en torno a las 19:30 horas (hora aproximada en España peninsular y Baleares).

No obstante, el inicio definitivo del choque dependerá de la duración y el desarrollo de los dos compromisos anteriores fijados en la misma pista para abrir la jornada. Dichos encuentros previos enfrentarán a la polaca Iga Swiatek contra la estadounidense Taylor Townsend en primer lugar, y posteriormente al británico Jack Draper frente al estadounidense Taylor Fritz. Una vez concluyan ambos partidos, Serena Williams y Maya Joint saltarán a la hierba para buscar la clasificación a la segunda ronda.

Dónde ver el debut de Serena Williams en televisión y streaming

Los aficionados que deseen seguir en directo la retransmisión del encuentro desde España disponen de varias opciones dentro de la plataforma Movistar Plus+, operadora que posee los derechos exclusivos de emisión de Wimbledon 2026 en el territorio nacional.

El partido se podrá sintonizar en directo a través de la señal de televisión por medio de sus canales generalistas, como el dial 7 o el canal temático #Vamos. Asimismo, la retransmisión estará accesible para los usuarios a través de las diferentes ventanas integradas en el paquete Deportes+. Para aquellos espectadores que opten por visualizar el debut de la tenista estadounidense mediante dispositivos móviles, tabletas u ordenadores, el encuentro estará disponible en streaming a través de la aplicación oficial de Movistar Plus+ para todos los abonados que tengan contratado dicho servicio.