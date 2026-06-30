El ataque con un artefacto cargado de metralla se registró en un edificio residencial del principado y el sospechoso huyó a pie hacia territorio francés, lo que ha activado un operativo policial conjunto

Una fuerte explosión registrada este lunes en el centro de Mónaco ha dejado al menos tres personas heridas de gravedad, entre ellas el empresario ucraniano Vadim Ermolaev, su pareja y un menor de 13 años. El suceso se produjo en la entrada de un inmueble residencial de la calle Révérend Père Louis Frolla a causa de un paquete bomba. Las autoridades monegascas y francesas han coordinado un dispositivo de seguridad internacional para localizar al presunto autor del ataque, un varón que fue captado por las cámaras de seguridad y que huyó a pie en dirección a la localidad francesa de Beausoleil.

El Principado de Mónaco ha sufrido un excepcional episodio de violencia en pleno centro urbano. Según ha informado la prensa francesa, los hechos ocurrieron este lunes en torno a las 21:15 horas, momento en el que se registró una fuerte detonación en el acceso principal de un edificio de viviendas situado en la calle Révérend Père Louis Frolla. Los medios locales señalaron desde un primer momento que el origen de la deflagración se debió a la colocación de un paquete bomba.

Durante el transcurso de la madrugada se procedió a la confirmación de la identidad de las víctimas afectadas por la explosión. Los tres heridos graves son el magnate de origen ucraniano Vadim Ermolaev, su pareja y un menor de 13 años de edad. Este último permanece hospitalizado en condiciones que han sido calificadas como menos graves dentro de la consideración general del cuadro médico familiar.

El perfil de la víctima y la investigación técnica

La prensa de Ucrania ha identificado a Vadim Ermolaev como un destacado magnate adscrito de forma directa al sector inmobiliario, además de considerarlo como una de las grandes fortunas de su país de origen. Atendiendo a las informaciones periodísticas citadas por la agencia Associated Press, Ermolaev se encuentra bajo el régimen de sanciones decretado en su nación debido a presuntos vínculos con Rusia.

Los primeros peritajes de carácter técnico e institucional desarrollados en el escenario del suceso han apuntado de forma preliminar a la composición del material utilizado. El artefacto explosivo empleado en el ataque contenía en su interior elementos adicionales como tornillos y perdigones, una tipología de estructura específicamente destinada a incrementar los daños personales por el impacto de la metralla en el perímetro de acción. El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, ha comparecido para señalar de manera oficial que el cuerpo de policía mantiene completamente abiertas todas las líneas de investigación correspondientes, así como las labores relativas al levantamiento de pruebas sobre el terreno.

Dispositivo policial transfronterizo y huida del sospechoso

Los sistemas de grabación y las cámaras de seguridad del entorno urbano han aportado datos significativos para el esclarecimiento del recorrido criminal. Las imágenes captaron a un hombre en el instante preciso en el que procedía a depositar una mochila frente a la entrada del citado edificio residencial, escasos momentos antes de que se desencadenara la explosión. Con posterioridad a la detonación, el sospechoso emprendió la huida a pie con dirección hacia Beausoleil, un municipio integrado ya en el territorio nacional francés, según han manifestado las autoridades de la zona.

Hasta la fecha actual, los servicios de seguridad no han comunicado la realización de ninguna detención relacionada con el atentado. Ante esta tesitura, las administraciones competentes de Mónaco y Francia han establecido de urgencia un operativo conjunto y coordinado con el doble propósito de dar caza al sospechoso huido y de constatar de forma definitiva si las víctimas civiles constituían el objetivo directo y premeditado del ataque. Una de las directrices prioritarias de la instrucción oficial se focaliza de forma estrecha en el perfil público e institucional de Ermolaev, valorando tanto su marco de actividad empresarial como su condición de oligarca ucraniano sancionado por los organismos oficiales, si bien las autoridades policiales han matizado que todavía no se ha procedido a ratificar una hipótesis de trabajo cerrada.

Reacciones oficiales e impacto institucional

Las reacciones en el ámbito político e institucional ante un suceso calificado como una anomalía dentro de los estándares de seguridad habituales del principado no se han hecho esperar. El príncipe Alberto II ha emitido una declaración formal en la que ha condenado firmemente la explosión bajo los términos de un «acto odioso». Asimismo, el jefe del Estado ha querido asegurar que la totalidad de los servicios públicos y de emergencias del principado se han movilizado de manera integral para salvaguardar y garantizar la seguridad pública de los ciudadanos.

A las muestras de condena se ha sumado el alcalde de la localidad francesa de Niza, Eric Ciotti, quien ha difundido un comunicado a través de sus perfiles en las redes sociales. «El ataque cometido esta noche es una tragedia. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y el pueblo de Mónaco. Todo mi apoyo a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia movilizados», ha manifestado el dirigente galo.