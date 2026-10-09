El Mundial de MotoGP afronta la segunda cita de la gira asiática en Indonesia con la clasificación general al rojo vivo.

El Campeonato del Mundo de MotoGP afronta su segunda parada dentro de la gira asiática con el GP de Indonesia, una cita que se presenta crucial para el devenir de la categoría reina. La tabla de clasificación general llega completamente comprimida al trazado indonesio, escenario donde los principales espadas de la parrilla volverán a medirse en un contexto de máxima exigencia deportiva.

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La atención se centra de forma prioritaria en el duelo directo por el liderato que protagonizan Jorge Martín y Marc Márquez. En estos momentos, apenas dos puntos marcan la diferencia entre ambos pilotos en la tabla. Márquez recortó distancias de forma drástica tras completar un fin de semana impecable en el pasado Gran Premio de Japón disputado en Motegi, donde el de Cervera sumó la totalidad de los 37 puntos en juego al adjudicarse tanto la victoria en la carrera al Sprint del sábado como el triunfo en la cita principal del domingo.

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Horarios y programa del GP de Indonesia de MotoGP, Moto2 y Moto3

Para los aficionados que deseen seguir toda la actividad en pista dentro del territorio español, las sesiones de entrenamientos, las tandas de clasificación, la carrera al Sprint y las pruebas del domingo se emitirán en directo a través de la plataforma DAZN.

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A continuación se detallan los horarios oficiales para España de cada una de las jornadas de competición:

Sábado 10 de octubre: clasificaciones y carrera Sprint

Moto3 | FP2: 02:40 horas

02:40 horas Moto2 | FP2: 03:25 horas

03:25 horas MotoGP | Q1: 03:50 horas

03:50 horas MotoGP | FP2: 04:10 horas

04:10 horas MotoGP | Q2: 05:15 horas

05:15 horas Moto3 | Q1: 06:45 horas

06:45 horas Moto3 | Q2: 07:10 horas

07:10 horas Moto2 | Q1: 07:40 horas

07:40 horas Moto2 | Q2: 08:05 horas

08:05 horas MotoGP | Sprint: 09:00 horas (13 vueltas)

Domingo 11 de octubre: carreras del Gran Premio