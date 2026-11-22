El piloto de Lérida cuenta con una nueva oportunidad para proclamarse campeón en el Gran Premio de Portugal sumando dos puntos más que Jorge Martín, un logro que supondría su décima corona mundial, la octava en la categoría reina y le permitiría superar a Valentino Rossi, con emisión en DAZN.

El Gran Premio de Portugal de motociclismo presenta este fin de semana un escenario decisivo con Marc Márquez en disposición de certificar el campeonato de la temporada en el Algarve. El piloto de Lérida dispone de una nueva bola de partido para asegurar el título, un objetivo para el que únicamente necesita sumar dos puntos más que Jorge Martín en la cita portuguesa. De materializar este resultado, el corredor español alcanzará su décimo campeonato mundial y el octavo dentro de la categoría reina.

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La trascendencia de lo que se dirime en territorio portugués va más allá de la cifra de títulos conquistados por el piloto catalán. Un desenlace favorable en el Algarve permitirá a Marc Márquez convertirse en el más laureado en la historia del certamen al superar a Valentino Rossi, añadiendo un hito histórico adicional al cierre de la campaña de MotoGP, Moto2 y Moto3.

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Claves del título de Marc Márquez frente a Jorge Martín en el Algarve

La ecuación matemática que rodea a Marc Márquez en el Gran Premio de Portugal se centra en la diferencia que debe obtener respecto a Jorge Martín para proclamarse campeón de la temporada. Con una nueva oportunidad sobre el asfalto del Algarve, el piloto de Lérida solo requiere sumar dos puntos más que su rival para cerrar la lucha por el título en esta prueba del calendario mundialista.

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Si el corredor español logra esa ventaja de dos puntos sobre Jorge Martín, sumará su décimo campeonato mundial en el motociclismo y su octavo título en la categoría reina. Asimismo, este triunfo estadístico le permitirá dejar atrás a Valentino Rossi y situarse como el piloto más laureado en la historia del certamen, consolidando el alcance deportivo de su trayectoria en el campeonato.

Horarios de las carreras del domingo 22 de noviembre en España

La programación de las carreras del domingo 22 de noviembre en el Gran Premio de Portugal abarca las tres categorías del campeonato del mundo de motociclismo, con franjas horarias escalonadas a lo largo de la mañana en España. La jornada competitiva comenzará con la prueba de Moto3 y continuará con las disputas de Moto2 y MotoGP.

Categoría Día Horario en España Moto3 Domingo 22 de noviembre 11:00 horas Moto2 Domingo 22 de noviembre 12:15 horas MotoGP Domingo 22 de noviembre 14:00 horas

De este modo, los aficionados podrán seguir la carrera de Moto3 a partir de las 11:00 horas, la de Moto2 a las 12:15 horas y la prueba principal de MotoGP a las 14:00 horas, todas ellas programadas para el domingo 22 de noviembre en el circuito del Algarve.

Dónde ver por televisión el GP de Portugal de MotoGP, Moto2 y Moto3

La cobertura televisiva y de emisión del Gran Premio de Portugal, así como del conjunto del mundial de motociclismo, correrá a cargo de DAZN. A través de esta plataforma se podrá seguir el desarrollo de las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP disputadas este domingo 22 de noviembre.

Con la retransmisión a través de DAZN, los seguidores del motociclismo podrán acompañar en directo la jornada en el Algarve, en la que Marc Márquez busca sumar dos puntos más que Jorge Martín para conquistar su décimo título mundial, su octavo en la categoría reina, y superar a Valentino Rossi en el historial del certamen.