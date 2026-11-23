España aspira esta semana a conquistar la Ensaladera de campeón de las Finales de Copa Davis. Subcampeón el año pasado ante Italia, el equipo capitaneado por David Ferrer jugará con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

Lee tambien: Marc Márquez busca en el Algarve su décimo título mundial y superar a Valentino Rossi en el GP de Portugal: horarios y dónde ver las carreras

España vs Austria: cuartos, horario y posible camino hasta la final

España debutará en los cuartos de final de la Final 8 ante Austria el jueves 26 de noviembre en Bologna, Italia.

El enfrentamiento comenzará “no antes de las 17:00” hora local (CET y española). De superar esta eliminatoria, España jugaría la semifinal el sábado 28 a las 12:00 local contra el vencedor del cruce Gran Bretaña-Alemania. De seguir avanzando, la gran final se celebraría el domingo 29 de noviembre a partir de las 15:00 hora española y central europea.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Orden del torneo y horarios de todos los partidos destacados

La Final 8 se disputará del martes 24 al domingo 29 de noviembre en el pabellón BolognaFiere, en Bolonia. Italia, vigente campeona y anfitriona, defenderá su título frente al resto de siete selecciones: Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Chequia, Corea del Sur, Austria y España.

Lee tambien: Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1: horarios en España y dónde ver la carrera con el Mundial ya decidido

Horarios CET de los cruces principales:

• Martes 24, 16:00: Chequia vs Canadá (cuartos)

• Miércoles 25, 16:00: Italia vs Corea del Sur (cuartos)

• Jueves 26, 10:00: Gran Bretaña vs Alemania

• Jueves 26, no antes de 17:00: Austria vs España

• Viernes 27, 16:00: semifinal entre los ganadores de los cuartos de martes y miércoles

• Sábado 28, 12:00: semifinal entre vencedores de los cuartos del jueves

• Domingo 29, 15:00: final por la Ensaladera de campeón.

Dónde ver la Copa Davis 2026 en España y cobertura online

En España, la Final 8 podrá seguirse en directo por Movistar Plus+. Las eliminatorias que dispute la selección española serán emitidas por Movistar Plus+ (Dial 8); los demás encuentros podrán verse a través de la señal Deportes de Movistar Plus+ (Dial 63).

Se podrá ver la competición tanto vía televisión como por la plataforma digital de Movistar Plus+, según la programación.

Además, medios especializados ofrecerán seguimiento minuto a minuto, vídeos destacados, declaraciones y crónicas, en especial los encuentros de España.