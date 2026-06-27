Marc Márquez y ‘Pecco’ Bagnaia centran la atención en el circuito TT Assen en una cita marcada por los cambios reglamentarios y el anuncio del fichaje de Pedro Acosta por Ducati

El Mundial de Motociclismo afronta una nueva cita de la temporada con la celebración del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el emblemático circuito TT Assen. El campeonato llega a territorio neerlandés en pleno proceso de dinamización de la clasificación general tras los últimos resultados cosechados, en un escenario que históricamente se les ha dado bien a los principales aspirantes. La gran novedad técnica para este fin de semana radicará de manera obligatoria en la prohibición de continuar usando los dispositivos de altura en el eje delantero de las motocicletas, un cambio de reglamento que afectará de manera directa al comportamiento de las monturas sobre el asfalto.

Los pilotos oficiales de la escudería Ducati, el español Marc Márquez y el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, centran las miradas estadísticas de cara al fin de semana. Ambos competidores han conseguido la victoria en Assen en tres ocasiones. Marc Márquez, recientemente renovado con el fabricante italiano hasta el final de la temporada 2028, se subió a lo más alto del podio en las ediciones de 2014, 2018 y 2025. Por su parte, ‘Pecco’ Bagnaia encadenó sus tres triunfos de forma consecutiva durante los años 2022, 2023 y 2024. Estos antecedentes numéricos les confieren a los dos representantes de Ducati una cierta ventaja estadística sobre la parrilla de salida.

A pesar de estos números, la competencia en los Países Bajos se presume intensa. Los pilotos oficiales de la fábrica de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, acuden a la cita neerlandesa con la necesidad perentoria de dar un giro a sus últimas participaciones mundialistas. Esta urgencia es especialmente notable en el caso del piloto transalpino, quien ha cedido una ingente cantidad de puntos frente a sus rivales directos en la tabla.

Marco Bezzecchi, que sufrió una descalificación en la carrera de la República Checa, ha visto cómo su ventaja frente a su más inmediato perseguidor se ha reducido ostensiblemente. El nueve veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez, ha conseguido recortar la diferencia de puntos, rebajando la brecha desde los 102 puntos que Bezzecchi ostentaba en Italia hasta los 40 puntos registrados tras la cita de Brno. Esta reducción en la distancia general se ha materializado en el transcurso de apenas dos carreras.

Paralelamente a la actividad en la pista, la actualidad del campeonato viene marcada por los movimientos de mercado de cara al futuro a medio plazo. El fabricante italiano con sede en la localidad de Borgo Panigale ha anunciado este miércoles de forma oficial que el piloto español Pedro Acosta correrá con Ducati durante las dos próximas temporadas. Con esta incorporación, el murciano se convertirá en el nuevo compañero de filas de Marc Márquez a partir del año 2027.

Desde la dirección de la factoría se ha reseñado que esta decisión estratégica busca recompensar las cualidades del piloto español, al que consideran uno de los pilotos más fuertes de su generación gracias a los títulos mundiales de Moto3 y Moto2 que ha logrado en apenas tres años desde su debut oficial en el Mundial. Pedro Acosta también ha impresionado en su estreno en la categoría reina tras adjudicarse el título de ‘Rookie’ (Debutante) del Año en la temporada 2024, sellar el cuarto puesto en la clasificación general de 2025 y acumular un total de 13 podios.

Para los aficionados que deseen seguir las evoluciones del fin de semana en Assen, el Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP se puede ver en directo por televisión a través de la plataforma de streaming deportivo DAZN, estando asimismo disponible la retransmisión por medio de la oferta de la plataforma Movistar Plus+.

La actividad oficial en el trazado se divide entre las jornadas del sábado y del domingo, quedando fijados los siguientes horarios técnicos para las sesiones de entrenamiento, clasificaciones y carreras:

Sábado 27 de junio:

08:40 horas – Moto3 | FP2

09:25 horas – Moto2 | FP2

10:10 horas – MotoGP | FP2

10:50 horas – MotoGP | Q1

11:15 horas – MotoGP | Q2

12:45 horas – Moto3 | Q1

13:10 horas – Moto3 | Q2

13:40 horas – Moto2 | Q1

14:05 horas – Moto2 | Q2

15:00 horas – MotoGP | Sprint (Programada a 10 vueltas)

Domingo 28 de junio: