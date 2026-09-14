14 de septiembre de 2026: para los ceutíes, separar asuntos laborales y personales evitará tensiones y facilitará decisiones durante la semana.

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Pequeños ajustes en la rutina —más descanso, horarios regulares y comunicación directa— tendrán impacto inmediato en la jornada. En relaciones personales, priorizar el tono y la claridad reduce malentendidos; en el trabajo, ordenar tareas antes de tomar decisiones mejora resultados.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Vas al grano; mantiene esa claridad sin imponer ritmo a otros.

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Color: rojo ladrillo

Amor: conversación clara para recuperar sintonía

Salud: atención a la tensión acumulada

Dinero: revisión de gastos antes de cerrar la semana

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada favorece la estabilidad: negocia con calma y argumentos sencillos.

Color: verde oliva

Amor: gesto práctico que se agradece

Salud: hidratarse y regular horarios

Dinero: buen momento para comparar opciones

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente está activa y la palabra abre puertas; evita cambios de plan de última hora si tienes compromisos en Ceuta.

Color: azul sereno

Amor: mensaje breve, pero con intención

Salud: cuidado con la sobrecarga mental

Dinero: controla impulsos en compras rápidas

Número de la suerte: 5

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad está más presente; en el trabajo pide concreción cuando algo no esté claro y aprovecha para canalizarla.

Color: plata tenue

Amor: tiempo compartido que fortalece

Salud: descanso y pausas durante la jornada

Dinero: ordena prioridades de pagos

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Sostén el protagonismo con serenidad; responde desde el respeto y sin prisa ante temas espinosos.

Color: dorado suave

Amor: honestidad que acerca posiciones

Salud: revisa el ritmo de sueño

Dinero: oportunidad si actúas con método

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La atención al detalle será una ventaja: reorganiza tareas para cerrar lo que está “casi listo”.

Color: gris piedra

Amor: mejora el clima con pequeños acuerdos

Salud: observa digestiones y hábitos

Dinero: planifica antes de decidir

Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El día favorece el equilibrio y la búsqueda de acuerdos; en Ceuta es buen momento para retomar conversaciones que quedaron a medias.

Color: rosa empolvado

Amor: actitud conciliadora, sin renunciar a ti

Salud: cuida la postura y el descanso

Dinero: negocia condiciones si hay margen

Número de la suerte: 4

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tienes más foco que de costumbre; evita suponer intenciones y pregunta antes de interpretar.

Color: negro azabache

Amor: conversación profunda con tono sereno

Salud: gestiona el estrés con hábitos estables

Dinero: revisa deudas y compromisos

Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Prioriza lo importante; en el trabajo explica iniciativas con claridad para que funcionen mejor.

Color: azul marino

Amor: planes compartidos para recuperar ilusión

Salud: actividad física moderada y constante

Dinero: evita decisiones basadas en prisas

Número de la suerte: 1

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La constancia y el orden te favorecen; ante tensiones céntrate en lo práctico para resolver.

Color: marrón cuero

Amor: demuestra con hechos, no solo con palabras

Salud: revisa energía y tiempos de descanso

Dinero: buena fase para regular pagos

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Surgirán ideas útiles; defiende propuestas con datos y un plan realista en el entorno laboral.

Color: turquesa

Amor: espacio personal que fortalece la relación

Salud: atención a la respiración y al cansancio

Dinero: controla suscripciones y gastos recurrentes

Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición te guía, pero contrasta antes de actuar; en Ceuta, un detalle logístico puede condicionar el éxito del día.

Color: azul agua

Amor: escucha activa para evitar malentendidos

Salud: cuida el descanso y la hidratación

Dinero: prioriza lo esencial antes de destinar extras

Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

Concreta acuerdos en amor, ordena la agenda en el trabajo y protege la salud con rutinas sencillas; si algo no encaja, reajusta sin forzar.

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