14 de septiembre de 2026: para los ceutíes, separar asuntos laborales y personales evitará tensiones y facilitará decisiones durante la semana.
Lee tambien: San Cipriano de Cartago: El obispo mártir del siglo III | Santoral 14 de septiembre
Pequeños ajustes en la rutina —más descanso, horarios regulares y comunicación directa— tendrán impacto inmediato en la jornada. En relaciones personales, priorizar el tono y la claridad reduce malentendidos; en el trabajo, ordenar tareas antes de tomar decisiones mejora resultados.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Vas al grano; mantiene esa claridad sin imponer ritmo a otros.
Lee tambien: Que ver esta noche en la tele, domingo, 13 de septiembre de 2026: la guía por cadenas con los espacios clave
- Color: rojo ladrillo
- Amor: conversación clara para recuperar sintonía
- Salud: atención a la tensión acumulada
- Dinero: revisión de gastos antes de cerrar la semana
- Número de la suerte: 7
Lee tu horóscopo semanal completo de Aries
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La jornada favorece la estabilidad: negocia con calma y argumentos sencillos.
- Color: verde oliva
- Amor: gesto práctico que se agradece
- Salud: hidratarse y regular horarios
- Dinero: buen momento para comparar opciones
- Número de la suerte: 3
Lee tu horóscopo semanal completo de Tauro
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente está activa y la palabra abre puertas; evita cambios de plan de última hora si tienes compromisos en Ceuta.
- Color: azul sereno
- Amor: mensaje breve, pero con intención
- Salud: cuidado con la sobrecarga mental
- Dinero: controla impulsos en compras rápidas
- Número de la suerte: 5
Lee tu horóscopo semanal completo de Géminis
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La sensibilidad está más presente; en el trabajo pide concreción cuando algo no esté claro y aprovecha para canalizarla.
- Color: plata tenue
- Amor: tiempo compartido que fortalece
- Salud: descanso y pausas durante la jornada
- Dinero: ordena prioridades de pagos
- Número de la suerte: 2
Lee tu horóscopo semanal completo de Cáncer
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Sostén el protagonismo con serenidad; responde desde el respeto y sin prisa ante temas espinosos.
- Color: dorado suave
- Amor: honestidad que acerca posiciones
- Salud: revisa el ritmo de sueño
- Dinero: oportunidad si actúas con método
- Número de la suerte: 9
Lee tu horóscopo semanal completo de Leo
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La atención al detalle será una ventaja: reorganiza tareas para cerrar lo que está “casi listo”.
- Color: gris piedra
- Amor: mejora el clima con pequeños acuerdos
- Salud: observa digestiones y hábitos
- Dinero: planifica antes de decidir
- Número de la suerte: 6
Lee tu horóscopo semanal completo de Virgo
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El día favorece el equilibrio y la búsqueda de acuerdos; en Ceuta es buen momento para retomar conversaciones que quedaron a medias.
- Color: rosa empolvado
- Amor: actitud conciliadora, sin renunciar a ti
- Salud: cuida la postura y el descanso
- Dinero: negocia condiciones si hay margen
- Número de la suerte: 4
Lee tu horóscopo semanal completo de Libra
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tienes más foco que de costumbre; evita suponer intenciones y pregunta antes de interpretar.
- Color: negro azabache
- Amor: conversación profunda con tono sereno
- Salud: gestiona el estrés con hábitos estables
- Dinero: revisa deudas y compromisos
- Número de la suerte: 8
Lee tu horóscopo semanal completo de Escorpio
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Prioriza lo importante; en el trabajo explica iniciativas con claridad para que funcionen mejor.
- Color: azul marino
- Amor: planes compartidos para recuperar ilusión
- Salud: actividad física moderada y constante
- Dinero: evita decisiones basadas en prisas
- Número de la suerte: 1
Lee tu horóscopo semanal completo de Sagitario
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La constancia y el orden te favorecen; ante tensiones céntrate en lo práctico para resolver.
- Color: marrón cuero
- Amor: demuestra con hechos, no solo con palabras
- Salud: revisa energía y tiempos de descanso
- Dinero: buena fase para regular pagos
- Número de la suerte: 10
Lee tu horóscopo semanal completo de Capricornio
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Surgirán ideas útiles; defiende propuestas con datos y un plan realista en el entorno laboral.
- Color: turquesa
- Amor: espacio personal que fortalece la relación
- Salud: atención a la respiración y al cansancio
- Dinero: controla suscripciones y gastos recurrentes
- Número de la suerte: 12
Lee tu horóscopo semanal completo de Acuario
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición te guía, pero contrasta antes de actuar; en Ceuta, un detalle logístico puede condicionar el éxito del día.
- Color: azul agua
- Amor: escucha activa para evitar malentendidos
- Salud: cuida el descanso y la hidratación
- Dinero: prioriza lo esencial antes de destinar extras
- Número de la suerte: 11
Lee tu horóscopo semanal completo de Piscis
Consejo astral para hoy
Concreta acuerdos en amor, ordena la agenda en el trabajo y protege la salud con rutinas sencillas; si algo no encaja, reajusta sin forzar.