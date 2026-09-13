20:55 — La 1 emite Telediario 2; en Ceuta la programación se transmite al mismo horario que en la Península (CET/CEST).

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La parrilla del domingo 13 de septiembre de 2026 combina informativos, deporte, tertulia y cine, con bloques de investigación y debate en madrugada. Ese esquema mantiene las franjas habituales en Ceuta y facilita organizar la noche alrededor de los informativos y el prime time.

La 1

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:25 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:30 Informe semanal

Informe semanal 22:05 La amiga estupenda

La amiga estupenda 22:50 La amiga estupenda

La amiga estupenda 23:50 La amiga estupenda

La amiga estupenda 00:50 La amiga estupenda. un mal nombre

La amiga estupenda. un mal nombre 01:50 La amiga estupenda

Tras el Telediario 2 (20:55), Informe semanal ocupa la franja de análisis (21:30) antes del bloque de ficción con varias entregas de La amiga estupenda.

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Imprescindibles en La 1: Telediario 2 (20:55), Informe semanal (21:30) y La amiga estupenda (desde 22:05).

La 2

20:05 ¡Cómo nos reímos!

¡Cómo nos reímos! 21:05 Cifras y letras

Cifras y letras 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 00:30 Un asesinato con vistas

Un asesinato con vistas 01:20 Un asesinato con vistas

La 2 ofrece humor y entretenimiento intelectual al principio de la noche (¡Cómo nos reímos!, 20:05; Cifras y letras, 21:05) y pasa a formatos de debate y serie en madrugada.

Imprescindibles en La 2: ¡Cómo nos reímos! (20:05), Cifras y letras (21:05) y Un asesinato con vistas (desde 00:30).

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Nueva temporada con Jorge Fernández y Laura Moure

Nueva temporada con Jorge Fernández y Laura Moure 01:24 La ruleta de la suerte noche

En Antena 3, el bloque informativo de la noche arranca con A3 Noticias Fin de Semana (21:00), seguido de sección de deportes y tiempo antes de la programación de entretenimiento y concurso nocturno.

Imprescindibles en Antena 3: A3 Noticias Fin de Semana (21:00), Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) y La ruleta de la suerte noche (01:24).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 First Dates

First Dates 22:45 Eva Green protagoniza ‘Los tres mosqueteros: Milady’

Eva Green protagoniza ‘Los tres mosqueteros: Milady’ 01:20 Cine Cuatro

Cuatro propone un bloque informativo temprano (20:00) y alterna entretenimiento y cine en prime time, con el largometraje ‘Los tres mosqueteros: Milady’ a las 22:45.

Imprescindibles en Cuatro: Noticias Cuatro (20:00), First Dates (21:10) y ‘Los tres mosqueteros: Milady’ (22:45).

Telecinco

20:00 Rueda la Letra

Rueda la Letra 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Alexandra Jiménez protagoniza ‘Menudas piezas’

Alexandra Jiménez protagoniza ‘Menudas piezas’ 23:35 Si yo fuera rico

Telecinco combina entretenimiento y noticias con Informativos Telecinco 21:00 como referencia y cine en prime time, entre los que figura ‘Menudas piezas’ a las 22:00.

Imprescindibles en Telecinco: Informativos Telecinco 21:00 (21:00), ‘Menudas piezas’ (22:00) y Si yo fuera rico (23:35).

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:00 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:10 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:15 Sábado Clave

Sábado Clave 21:45 laSexta Xplica

laSexta Xplica 01:45 Equipo de Investigación

laSexta estructura la noche en información y análisis: noticias y servicios al inicio y programas de debate y explicación a partir de las 21:15. Equipo de Investigación ocupa la madrugada para quien busque reportajes más extensos.

Imprescindibles en laSexta: laSexta Noticias Fin de Semana (20:00), Sábado Clave (21:15) y Equipo de Investigación (01:45).

Cierre

Para seguimiento informativo en Ceuta, los puntos de arranque son Telediario 2 (La 1, 20:55), Noticias Cuatro (Cuatro, 20:00) y laSexta Noticias Fin de Semana (laSexta, 20:00).

El resto de la noche se reparte entre programas de análisis, entretenimiento y largometrajes, con opciones de investigación en madrugada que mantienen la oferta tras el prime time.

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