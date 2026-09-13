14 de septiembre: la Iglesia conmemora a San Cipriano de Cartago, obispo y mártir cuya muerte se fecha en el año 258.

Lee tambien: San Autónomo de Bitinia: Obispo y mártir de los primeros siglos | Santoral 12 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre figura en el calendario litúrgico como memoria de obispos y mártires y se celebra en tiempo ordinario. La fecha remite a la figura de Cipriano como pastor que afrontó las tensiones de la Iglesia del norte de África en el siglo III.

San Cipriano de Cartago

San Cipriano fue obispo de Cartago en el siglo III y su martirio se sitúa en el 258. Sus cartas y escritos, citados por cronistas y fuentes eclesiásticas, reflejan su papel en la organización y la disciplina de la comunidad cristiana en el norte de África.

Lee tambien: San Aidan: el obispo que enseñó con paciencia | Santoral 31 de agosto

La tradición le atribuye rasgos de liderazgo episcopal y un fuerte énfasis en la unidad de la Iglesia. Ese legado se ha conservado en la lectura de la patrística y en la formación clerical, y sirve de referencia para el ejercicio del ministerio pastoral, según fuentes históricas religiosas.

Otros santos que se celebran el 14 de septiembre

San Materno de Colonia Agripina : obispo, tradición vinculada a c. 314 en Colonia Agripina .

: obispo, tradición vinculada a en . San Pedro de Tarantasia : obispo, con memoria en 1174 (Tarantasia).

: obispo, con memoria en (Tarantasia). San Alberto de Castro Gualteri : obispo, asociado a 1215 (Castro Gualteri).

: obispo, asociado a (Castro Gualteri). Santa Notburga de Eben : virgen, recordada hacia 1313 , con devoción a partir de su vida en Eben .

: virgen, recordada hacia , con devoción a partir de su vida en . Beato Claudio Laplace : presbítero y mártir, con referencia a 1794 .

: presbítero y mártir, con referencia a . San Gabriel Taurino Dufresse: obispo y mártir, citado con fecha de 1815.

Significado litúrgico

La conmemoración del 14 de septiembre pone el acento en la fidelidad de pastores y comunidades frente a la persecución y las divisiones. Para los fieles, la fecha suele ser ocasión de oración por la unidad de la Iglesia y por los obispos, siguiendo el ejemplo atribuido a Cipriano.

En Ceuta, como en otras diócesis, estas conmemoraciones forman parte del calendario parroquial y sirven de referencia para la predicación y la catequesis local, según la práctica litúrgica habitual.

Te puede interesar