Miércoles 16 de septiembre de 2026. En Ceuta, conviene cerrar asuntos pendientes antes de emprender nuevos frentes.
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La jornada pide combinar constancia y flexibilidad. En lo personal, el diálogo ayudará a resolver tensiones; en lo laboral, prioriza métodos y atención al detalle; en salud, prioriza descanso real y hábitos sostenibles. Si hoy tienes decisiones prácticas que tomar, ordénalas por impacto y urgencia.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Mantén el foco en lo que depende de ti; ante cambios de última hora, procede con calma.
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- Color: rojo vivo
- Amor: conversación directa y sin rodeos
- Salud: cuida la energía con pausas breves
- Dinero: revisa gastos pequeños antes de cerrar la semana
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El día favorece lo estable, pero evita la rigidez: hay margen para mejorar acuerdos si mantienes la serenidad.
- Color: verde esmeralda
- Amor: afinidad desde lo cotidiano
- Salud: atención a la postura y al descanso
- Dinero: buena jornada para planificar
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápido; canalízala hacia un objetivo concreto para ganar eficiencia. Una gestión bien hecha te ahorrará tiempo.
- Color: amarillo mostaza
- Amor: escucha antes de responder
- Salud: reduce el exceso de pantallas
- Dinero: evita decisiones impulsivas
- Número de la suerte: 5
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Se siente una necesidad de seguridad emocional; refuerza vínculos con gestos sencillos y coherentes. Presta atención al descanso y a la hidratación para mantener el equilibrio.
- Color: plata
- Amor: proximidad y sinceridad
- Salud: hidrátate y duerme mejor
- Dinero: orden en pagos y recibos
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu capacidad para liderar sin imponerte resulta útil; una propuesta clara en el trabajo puede abrir puertas.
- Color: dorado
- Amor: el afecto se nota en el día a día
- Salud: protege la garganta y la voz
- Dinero: buen momento para negociar condiciones
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Revisa con criterio lo que ya está en marcha: los pequeños ajustes evitarán retrasos. Dedica un rato a comprobar calendarios y presupuestos para detectar lo que exige corrección.
- Color: azul marino
- Amor: claridad en expectativas
- Salud: rutinas de higiene del sueño
- Dinero: revisa presupuestos con detalle
- Número de la suerte: 1
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio será tu herramienta: ante diferencias, busca puntos comunes antes de insistir.
- Color: rosa pálido
- Amor: armonía con conversación tranquila
- Salud: atención a tensiones musculares
- Dinero: prioriza lo esencial
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Hoy toca poner límites con firmeza. En el amor, la transparencia reduce malentendidos; en lo laboral, evita decisiones impulsivas.
- Color: negro con destellos
- Amor: conversaciones que van al centro
- Salud: regula el estrés con actividad suave
- Dinero: evita decisiones por impulso
- Número de la suerte: 8
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tu optimismo contagia, pero hoy conviene aterrizar planes. Un paso práctico te acerca a lo que quieres.
- Color: azul cielo
- Amor: propuestas que invitan a compartir
- Salud: cuida el ritmo de comidas
- Dinero: evalúa riesgos antes de invertir
- Número de la suerte: 4
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La responsabilidad juega a tu favor: organiza tareas para mejorar resultados y dejar menos cabos sueltos.
- Color: gris grafito
- Amor: constancia sin presión
- Salud: evita el exceso de exigencia
- Dinero: avanza con planificación
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las ideas fluyen y favorecen soluciones rápidas; habla con quien aporte otra perspectiva para concretarlas.
- Color: turquesa
- Amor: espacio para respirar y coincidir
- Salud: hidrata y toma aire en descansos
- Dinero: revisa suscripciones y comisiones
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La sensibilidad te favorece, pero no cargues con todo. Prioriza lo que te aporta calma y estabilidad.
- Color: malva
- Amor: gesto amable y coherente
- Salud: cuida el descanso y la respiración
- Dinero: ordena tus cuentas sin prisa
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
Elige una prioridad en el trabajo y busca un acuerdo claro en lo afectivo. En salud, apuesta por un descanso real y por un hábito sencillo que puedas mantener durante la semana.