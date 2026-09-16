Miércoles 16 de septiembre de 2026. En Ceuta, conviene cerrar asuntos pendientes antes de emprender nuevos frentes.

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La jornada pide combinar constancia y flexibilidad. En lo personal, el diálogo ayudará a resolver tensiones; en lo laboral, prioriza métodos y atención al detalle; en salud, prioriza descanso real y hábitos sostenibles. Si hoy tienes decisiones prácticas que tomar, ordénalas por impacto y urgencia.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Mantén el foco en lo que depende de ti; ante cambios de última hora, procede con calma.

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Color: rojo vivo

Amor: conversación directa y sin rodeos

Salud: cuida la energía con pausas breves

Dinero: revisa gastos pequeños antes de cerrar la semana

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día favorece lo estable, pero evita la rigidez: hay margen para mejorar acuerdos si mantienes la serenidad.

Color: verde esmeralda

Amor: afinidad desde lo cotidiano

Salud: atención a la postura y al descanso

Dinero: buena jornada para planificar

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápido; canalízala hacia un objetivo concreto para ganar eficiencia. Una gestión bien hecha te ahorrará tiempo.

Color: amarillo mostaza

Amor: escucha antes de responder

Salud: reduce el exceso de pantallas

Dinero: evita decisiones impulsivas

Número de la suerte: 5

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se siente una necesidad de seguridad emocional; refuerza vínculos con gestos sencillos y coherentes. Presta atención al descanso y a la hidratación para mantener el equilibrio.

Color: plata

Amor: proximidad y sinceridad

Salud: hidrátate y duerme mejor

Dinero: orden en pagos y recibos

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu capacidad para liderar sin imponerte resulta útil; una propuesta clara en el trabajo puede abrir puertas.

Color: dorado

Amor: el afecto se nota en el día a día

Salud: protege la garganta y la voz

Dinero: buen momento para negociar condiciones

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Revisa con criterio lo que ya está en marcha: los pequeños ajustes evitarán retrasos. Dedica un rato a comprobar calendarios y presupuestos para detectar lo que exige corrección.

Color: azul marino

Amor: claridad en expectativas

Salud: rutinas de higiene del sueño

Dinero: revisa presupuestos con detalle

Número de la suerte: 1

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio será tu herramienta: ante diferencias, busca puntos comunes antes de insistir.

Color: rosa pálido

Amor: armonía con conversación tranquila

Salud: atención a tensiones musculares

Dinero: prioriza lo esencial

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hoy toca poner límites con firmeza. En el amor, la transparencia reduce malentendidos; en lo laboral, evita decisiones impulsivas.

Color: negro con destellos

Amor: conversaciones que van al centro

Salud: regula el estrés con actividad suave

Dinero: evita decisiones por impulso

Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu optimismo contagia, pero hoy conviene aterrizar planes. Un paso práctico te acerca a lo que quieres.

Color: azul cielo

Amor: propuestas que invitan a compartir

Salud: cuida el ritmo de comidas

Dinero: evalúa riesgos antes de invertir

Número de la suerte: 4

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La responsabilidad juega a tu favor: organiza tareas para mejorar resultados y dejar menos cabos sueltos.

Color: gris grafito

Amor: constancia sin presión

Salud: evita el exceso de exigencia

Dinero: avanza con planificación

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas fluyen y favorecen soluciones rápidas; habla con quien aporte otra perspectiva para concretarlas.

Color: turquesa

Amor: espacio para respirar y coincidir

Salud: hidrata y toma aire en descansos

Dinero: revisa suscripciones y comisiones

Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad te favorece, pero no cargues con todo. Prioriza lo que te aporta calma y estabilidad.

Color: malva

Amor: gesto amable y coherente

Salud: cuida el descanso y la respiración

Dinero: ordena tus cuentas sin prisa

Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

Elige una prioridad en el trabajo y busca un acuerdo claro en lo afectivo. En salud, apuesta por un descanso real y por un hábito sencillo que puedas mantener durante la semana.

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