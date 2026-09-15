Coincidiendo con el 25 aniversario de la ficción de Televisión Española, la intérprete de 91 años ha asegurado que su trayectoria en la producción televisiva ha supuestos un desperdicio para su carrera interpretativa, reiterando además sus reservas sobre la calidad técnica y narrativa del producto audiovisual.

La ficción ‘Cuéntame cómo pasó’ celebró este pasado domingo 25 años desde su origen. En el marco de este aniversario, María Galiana contó su experiencia en la producción de TVE, ante lo que la intérprete se mostró rotunda sobre el impacto de la serie en su trayectoria profesional.

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Galiana afirmó durante la entrevista que el periodo dedicado a la televisión encarnando a la abuela de la familia no supuso un avance en su carrera: «El tiempo que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdicio. Los 22 años que he estado en televisión haciendo ‘Cuéntame cómo pasó’, a mí, no me aportaba nada. La abuela. Vaya un papel», manifestó la actriz sevillana.

En sus valoraciones, la intérprete de 91 años explicó el contraste entre el personaje asignado y sus aspiraciones profesionales, señalando que lo último que pensaba en su vida era que se iba a consagrar como abuela, algo que definió como ajeno a su personalidad.

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Preferencias profesionales y el recurso al teatro

A lo largo de sus declaraciones, María Galiana reconoció que su preferencia habría sido orientar su carrera hacia la industria cinematográfica en lugar de permanecer durante tanto tiempo en una producción de televisión. «Me hubiera gustado hacer papeles buenos. El poco tiempo o mucho que yo llevo como actriz lo he desperdiciado. 22 años haciendo de abuela en televisión. Eso es un desperdicio. Como actriz, me refiero», sentenció.

Asimismo, la actriz explicó que la continuidad en su actividad sobre los escenarios teatrales responde a una búsqueda de equilibrio personal frente a su labor televisiva, precisando que sigue haciendo teatro «para compensar».

VIDEO | A sus 91 años, María Galiana se muestra arrepentida de haber pasado 22 años con su papel en la serie 'Cuéntame cómo pasó':



"El tiempo que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Veintidós años haciendo de abuela en televisión… ¡vaya un papel! Qué ajeno a mi… pic.twitter.com/fFY1DgUXR6 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 14, 2026

Cuestionamiento a la calidad narrativa de la ficción

Las manifestaciones vertidas con motivo del 25 aniversario se suman a otras críticas realizadas por la actriz semanas atrás en el videopodcast ‘Silla de Enea’, donde cuestionó la factura de la serie de Televisión Española. En dicho espacio, Galiana afirmó que ‘Cuéntame cómo pasó’ no le parecía una buena serie, argumentando que «series buenas, las americanas, vamos a dejarnos de tonterías».

En esa misma intervención, la intérprete analizó las claves que sostuvieron el seguimiento de la audiencia durante 23 temporadas. A su juicio, la producción contó con puntos extraordinarios que dieron con la tecla de lo que el público deseaba ver mediante la explotación de la nostalgia, factor que enganchó a los espectadores por curiosidad o por recuerdo, añadiendo sobre el resto del contenido que no le veía la gracia.